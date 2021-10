A prefeitura osoriense, por meio da Secretaria Municipal de Educação, alerta para que pais ou responsáveis pelos alunos realizem a atualização do cadastro na Central de Vagas do município. Vale ressaltar que, isso é necessário apenas para aqueles estudantes que não foram chamados e seguem esperando por uma vaga. O processo deve ser feito no site da prefeitura (osorio.atende.net/cidadão), no Item ‘Central de Vagas Online’.

Foto: Divulgação

