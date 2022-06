Pais têm até dia 30 de junho para encaminhamento de matrículas

OSÓRIO – A prefeitura publicou na última terça-feira (7), novo edital de chamamento da Central de Vagas Online. Os pais ou responsáveis pelos alunos do Berçário I (quatro meses a um ano), Berçário II (um a dois anos), Maternal I (dois a três anos), Maternal II (três a quatro anos), Pré I (quatro anos) e Pré II (cinco anos), nas Escolas de Educação Infantil, têm até o dia 30 de junho para realizarem o encaminhamento de matrícula.

Eles devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada no 4º andar da prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251, no Centro. Vale ressaltar que o não comparecimento implicará no cancelamento da inscrição e perda da vaga do aluno. O atendimento ocorre das 8h e 30min às 11h e30min e das 13h e 30min às 17h.

É necessário levar os seguintes documentos: Duas cópias da Certidão de Nascimento da criança; Duas cópias do comprovante de residência (água ou luz) que deve estar em nome do pai ou da mãe da criança, caso for em nome de terceiros, fazer declaração escrita do proprietário do imóvel, no próprio documento; Duas cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) da mãe e do pai ou responsável legal; Número de Identificação Social (NIS) do aluno; Comprovante atualizado das vacinas fornecido pelo Posto de Saúde.

A seguir veja lista completa dos selecionados na Central de Vagas Online e que precisam realizar o encaminhamento de matrícula (desconsiderar caso tenha feito o processo):

BERÇÁRIO I

ARTHUR CAVALHEIRO VARELA

GAEL DA SILVA CORREA

VITÓRIA MORAES PINHEIRO

BERÇÁRIO II

ANA CLARA ZANELLA MONTEIRO

ANNA LAURA SIMON

BEATRIZ GAMBA LOBATO

ENZO MIGUEL DE CASTRO ZANCHI

FRANCISCO NUNES SENA

HELENA REIS DOS SANTOS

LORENZO ANDRADE SIQUEIRA

LIAH DOS SANTOS RIBEIRO

LUCCA JORGE MORAIS BIGORENSKI

THALYSSA GOMES DA SILVA

MATERNAL I

ALICE DA SILVA PEREIRA

ANTHONY SAMUEL DA CONCEIÇÃO ARBOITE DA SILVA

ARTHUR NUNES PIRES PEREIRA

ENZO GULARTE AIROLDI

GIOVANA TRINDADE COSTA DE CAMARGO

GUSTAVO DE SOUZA MARQUES

HEITOR DE SOUZA SCHERER

ISIS KLEIN DA SILVA ROSA

LAUREN PISONI MANARA

LAVINIA DOS SANTOS PEIXOTO

LORENZO PREZZI CARDOSO

PEDRO HENRIQUE DIAS DA SILVA BASTIAN

SOPHIE SPECHT AGLIARDI

ZOE AYLA JACOBY

MATERNAL II

BENTO DA ROSA OLIVEIRA

BRAYAN ARTHUR TEIXEIRA DA SILVA

DAVI LAINDORF INSABRALDI

DAVI STECKER TOTRICH

EMANUEL VACAREM FARIAS

EMANUELLY ARAUJO SCHNEIDER

ESTER FERREIRA FRAGA TRISCH

GABRIEL SOARES SALVADOR

HELENA MARTINS DA SILVA

ISADORA DE ANDRADE ALEXANDRE

LORENA DE LIMA STEFFENS

LORENZO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA

LUCAS RAFAEL MARQUES MANTOANI DOS SANTOS

MARIA CECÍLIA DE ALMEIDA SANTANA GAMBA

MARIA FLOR SCRINZ DA SILVA

MILLENY DA SILVA BATISTA

NÍCOLAS CARDOSO SOUZA DA SILVA VIEIRA

THAILA SILVEIRA FIRMINO

VALENTIM QUINTANA MARTINS KURTZ

YURE RAPHAEL PEREIRA DE MORAIS

PRÉ I

BRUUNA MARIAH MASSULO

CAIO STOFFEL FERREIRA

EDUARDO YURI MOREIRA DE LIMA

ENZO GABRIEL DA SILVA RAMOS

EVANGELINE RIBEIRO LESSA

HEITTOR ANJOS DOS SANTOS

KAUÃ DO NASCIMENTO LEMES

MIGUEL DOS SANTOS DALPIAZ

NICOLAS MIGUEL DA SILVA

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

VALENTYNA DOS SANTOS CARDOSO

PRÉ II

ANA CLARA OLIVEIRA PARANHOS DOS SANTOS

BENJAMIN MANARA RUBIRA VENZON BITTENCOURT

DAVID FELIPE GOMES ONEDA

GABRIEL PORCHER TEIXEIRA

GUILHERME MACIEL DOS SANTOS

LAURA GABRIELA JACOBUS DA SILVEIRA

LÍVIA BOFF SANTA MARIA

MARIA HELOISA ARAÚJO LOPES

MATTEO DA SILVA PINALLI

PEDRO HENRIQUE CAMARGO OLIVEIRA

VALLENTINA PRUDENTE DE SOUZA

