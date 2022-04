OSÓRIO – Iniciou na segunda-feira (11), o prazo para encaminhamento de matrícula para as crianças de Berçário I (quatro meses a um ano), Berçário II (um a dois anos), Maternal I (dois a três anos), Maternal II (três a quatro anos), Pré I (quatro anos) e Pré II (cinco anos), nas Escolas de Educação Infantil, referente ao ano letivo de 2022.

Os pais ou responsáveis têm até o próximo dia 29 de abril para comparecerem à Secretaria Municipal de Educação, localizada no 4º andar da prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251, no Centro. Vale ressaltar que o não comparecimento implicará no cancelamento da inscrição e perda da vaga do aluno.

O atendimento ocorre das 8h e 30min às 11h e30min e das 13h e 30min às 17h, de segunda a sexta-feira. É necessário levar os seguintes documentos:

– Duas cópias da Certidão de Nascimento da criança;

– Duas cópias do comprovante de residência (água ou luz) que deve estar em nome do pai ou da mãe da criança, caso for em nome de terceiros, fazer declaração escrita do proprietário do imóvel, no próprio documento;

– Duas cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) da mãe e do pai ou responsável legal;

– Número de Identificação Social (NIS) do aluno;

– Comprovante atualizado das vacinas fornecido pelo Posto de Saúde.

A seguir veja a lista dos selecionados na Central de Vagas Online e que precisam realizar o encaminhamento de matrícula:

