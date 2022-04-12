OSÓRIO – Iniciou na segunda-feira (11), o prazo para encaminhamento de matrícula para as crianças de Berçário I (quatro meses a um ano), Berçário II (um a dois anos), Maternal I (dois a três anos), Maternal II (três a quatro anos), Pré I (quatro anos) e Pré II (cinco anos), nas Escolas de Educação Infantil, referente ao ano letivo de 2022.
Os pais ou responsáveis têm até o próximo dia 29 de abril para comparecerem à Secretaria Municipal de Educação, localizada no 4º andar da prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251, no Centro. Vale ressaltar que o não comparecimento implicará no cancelamento da inscrição e perda da vaga do aluno.
O atendimento ocorre das 8h e 30min às 11h e30min e das 13h e 30min às 17h, de segunda a sexta-feira. É necessário levar os seguintes documentos:
– Duas cópias da Certidão de Nascimento da criança;
– Duas cópias do comprovante de residência (água ou luz) que deve estar em nome do pai ou da mãe da criança, caso for em nome de terceiros, fazer declaração escrita do proprietário do imóvel, no próprio documento;
– Duas cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) da mãe e do pai ou responsável legal;
– Número de Identificação Social (NIS) do aluno;
– Comprovante atualizado das vacinas fornecido pelo Posto de Saúde.
A seguir veja a lista dos selecionados na Central de Vagas Online e que precisam realizar o encaminhamento de matrícula:
BERÇARIO I
ANNY LUIZA SOARES DE MATOS
ARTHUR FAGUNDES DE OLIVEIRA
AURORA TESTA BITENCOURT
BENHUR NETO DE OLIVEIRA
BETTINA GOMES DE LIMA
DAVI DA ROSA BUENO CARDOSO
ELIS DOS SANTOS TORRES
ELOÁ MARIA MACHADO LIMA
GABRIEL DA SILVA RODRIGUES
GHAEL PIETRO ALMEIDA DOS SANTOS
HELENA SANTOS DEBASTIANI
LORENZO SANTOS DE MORAES
MAITÊ JOSÉ SODRÉ
MARIA ALICE SOUZA SILVEIRA
MARIA CLARA SILVEIRA DE OLIVEIRA
MATHEO SANTOS TEIXEIRA
MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA SANTOS
MATHIAS OLMIRO BASTOS GRIEBLER DOS REIS
MIGUEL CARDOSO SOUZA DA SILVA VIEIRA
MIGUEL SOARES
MILENA RAMOS PADILHA
SOPHIA DA SILVA PORTAL
BERÇARIO II
ARTHUR LAFOURCADE DA COSTA
CAMILLY DE MORAES DA SILVEIRA
ISABELI ESTICKNOS FERRARI
MAITÊ ZANCANARO DOS SANTOS
PEDRO FAGUNDES LEFFA CORRENTE
MATERNAL I
ALICE DA ROSA PACHECO
ALICE GRIEP BRANDÃO
ALÍCIA DOS SANTOS PACHECO
ANA LUIZA ESPINDOLA RAMOS
ANTONELLA LOPES DA SILVEIRA
ANTÔNIA FELIPE DE MEDEIROS
ARTHUR QUEIROZ DE OLIVEIRA GERALDO
AURORA SANTOS RIOS NARVAIS
BENÍCIO SANTOS CARVALHO DIAS
BERNARDO MOREIRA GIRARDI
BRYAN PHYLIP DA ROSA SAIBRO
CAIQUE BOLZ CARDOSO
EDUARDO ADRIANO MENDES ROCHA DOS SANTOS
GABRIEL PACHECO RODRIGUES
HEITOR DOS SANTOS VIGANIGO
HELENA D’AVILA BATISTA
HELENA DE CAMARGO WAGNER
HELENA SARAIVA DE ANDRADES
ÍCARO DE OLIVEIRA KENES
ISABELLA TRINDADE DE OLIVEIRA
JOÃO MANSAN STURMER
JOAQUIM CAMARGO FERREIRA
JOSÉ LUIZ OLIVIERA ROCHA
LORENZO CUNHA FERNANDES
LUÍZA PIRES DE PAULA
MANUELA HASPER DE VARGAS
MARIA HELENA GEZAT DA SILVA
MARIA JÚLIA GEZAT DA SILVA
MIGUEL DE LIMA CARDOSO
MURILO SCHEUERMANN KOLLET
NICOLAS GABRIEL ROLIN DOS SANTOS
OLIVIA FOLLMANN PIRES
VICTOR ANTONIO RODRIGUES ROGGERO
YASMIN RAFAELA FERREIRA LEMOS
MATERNAL II (INTEGRAL)
ADRIAN LEONAN MANTUANI GONÇALVES
ÁGATHA DE BORBA MEREGALLI
AGATHA PICKINA VIEIRA
ANTHONY SAMUEL DOS SANTOS DA SILVA
ANTONI DE LIMA SILVEIRA
ANTONIO DA SILVA
ARTHUR BOANOVA DE SOUSA
ARTHUR MIGUEL DE BORBA ROCHA
ASAF DYLAN PERES VACARI
BERNARDO CAMARGO BERNARDONI
BERNARDO DE MELLO BUENO
BERNARDO TOBIAS MACIEL DA SILVA
BRAYAN ARTHUR TEIXEIRA DA SILVA
CAIO EDUARDO NETTO SANTOS
CECÍLIA PINHEIRO CAMARGO
CECILLIA DA SILVA MICHEL
CONRADO ALIARDI SANNA
DAVI LORENZO DA COSTA CAMARGO
DERIKY GOMES
ELISE COUGO DIAS
EMANUELLY GOMES DA SILVA
ENZO GABRIEL BATISTA DA ROCHA
ESTER FERREIRA FRAGA TRISCH
GABRIEL SOARES SALVADOR
HEITOR ROST FERNANDES
HELENA DA SILVA FAGUNDES
HELENA MARTINS DA SILVA
HELENA SANTANNA DE ARAUJO
HELOÍSA DOS SANTOS MARQUES
ISABELLA BESTETTI LEMES SANTOS
ISABELLA RAMOS GRABOSKI
ISABELLY RODRIGUES DOS SANTOS
ISADORA DE ANDRADE ALEXANDRE
ISADORA RODRIGUES SCHAAB
JOÃO MIGUEL COLOMBO MARTINS
JOÃO MIGUEL SILVA LESSA
LEONARDO CANDIDO BRUM DA SILVA MARTINS
LÍVIA DE BITENCOURT OLIVEIRA
LÍVIA VAN DER HAM DA SILVA RODRIGUES
LIZ ALVES SANTOS
LORENA DE LIMA STEFENS
LORENZO ARMICHI FIGUEREDO
LORENZO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA
LOUISE BARTH WEYER
LUAN ROSENE SOARES
MANUELA TRESPACH DOS ANJOS
MARIA ALICE BARBOSA KLAUS
MARIA CLARA HOFFMANN DE AZEVEDO
MARIA EDUARDA ZANELLA MONTEIRO
MARIA HELENA MOURA VALIM
MARIA JÚLIA VIEIRA DOS SANTOS
MARIA LAURA MACHADO WEBER
MATHEUS DE FRAGA TEIXEIRA
MATHEUS SOARES SANTOS DA SILVA
MELISSA DA COSTA MARIA GRASSI
MIGUEL ALLIARDI DOS SANTOS MACHADO
MIGUEL ARENCI ANDRIOLI
PAOLA MANUELA CASTRO
PEDRO SANTANNA DE ARAUJO
RAFAEL FERREIRA RAMOS
RAFAEL LEONARDO FRANCO TROSINSKI
REBECA DOS SANTOS
REBECA PINHEIRO NUNES
THAILA SILVEIRA FIRMINO
THÉO CARVALHO REIS
VALENTIM QUINTANA MARTINS KURTZ
VICTOR LIMA KOLOGESKI
VITOR SANTOS DIETRICH
PRÉ I
ALICIA CAMARGO POSSAMAI
ANTHONY MIGUEL DE JESUS MELLO
ANTHONY RAFAEL MENDONÇA DE MELOS
BENJAMIM COTTES ARAÚJO
BERNARDO TUCHTENHAGEN ALVES
BRUUNA MARIAH MASSULO
CAIO STOFFEL FERREIRA
EDUARDO YURI MOREIRA DE LIMA
ELIESER LEMOS DOS SANTOS
ELISA PEREIRA DE CARVALHO
EMANUELLY LEANDRO MARTINS
ENZO GABRIEL DA SILVA RAMOS
ERICK GABRIEL MORO NETO
EVANGELINE RIBEIRO LESSA
HEITOR NEGRI PRADO
HEITTOR ANJOS DOS SANTOS
HELOÍSA BARBOSA SILVEIRA
ISABELLY DOS SANTOS DA SILVA
ISAC DE LIMA OSORIO
JOÃO CARLOS DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
JOÃO MIGUEL DA COSTA SOUZA
JOÃO VICTOR EBERHARDT DE OLIVEIRA
JOÃO VITOR GUEDES GONÇALVES
KAUÃ DO NASCIMENTO LEMES
LAVÍNIA EMANUELY MARQUES MANTOANI DOS SANTOS
LORENZO RICARDO MEIRELES
LUCAS FRANK SCHOEN
MARIA LUIZA DE SOUZA BRAZ
MARIA LUIZA KRAMPE MARTINS
NICOLAS MIGUEL DA SILVA
NICOLAS RODRIGUES DOS SANTOS
RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
SAMUEL DE ALMEIDA KLUG
SOFIA ANSCHAU SOARES
VALENTINA DA SILVA BELMIRO
VALENTINA DOS SANTOS CARDOSO
YASMIM DA ROSA LOPES
PRÉ II
ÁGATHA VITÓRIA NUNES
ALICE VALKYRIA BACH DENEGA
ALLANA PIRES DE SOUZA
ALYCE MAGLIOLI FERREIRA DUARTE
ALYSSON EZEQUEL DA SILVA
ANA CLARA OLIVEIRA PARANHOS DOS SANTOS
ANA LUIZA BESTETTI DE SOUZA
BENJAMIN MANARA RUBIRA VENZON BITTENCOURT
BETINA STÜRMER DE SOUZA
BRYAN CABRAL VIEIRA
DAVI FERREIRA SILVA
DAVID FELIPE GOMES ONEDA
EMA BARTH RODRIGUES
EMILLY SAMAY RODRIGUES DE BORBA
GABRIEL PORCHER TEIXEIRA
GUILHERME MACIEL DOS SANTOS
GUSTAVO DOS SANTOS PINTO
HELENA MONTOANI CALABREZI
HELOISA DA SILVA KINGESKI
ISABELLY MARQUES DA SILVA COSTA
ISADORA MELO LOPES
JOAQUIM VIEIRA CANTES
KIMBERLLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
LAURA GABRIELA JACOBUS DA SILVEIRA
LAURA ISABELLY RIBEIRO DA MOURA
LAURA JUSTIN COMASKI
LAVÍNIA DOS SANTOS PACHECO
LEANDRO DORNELES PINTO
LEONARDO ADRIANO CORRÊA FILHO
LETÍCIA DA SCHERBACH DA SILVA
LÍVIA BOFF SANTA MARIA
LORENZO DE SOUZA KLAZER
LUCAS GABRIEL PEREIRA DE ANDRADE
MARIA CLARA DA SILVA MACIEL ACOSTA
MARIA CLARA MORAIS BALBUENO
MARIA CLARA SOUSA CARDOSO
MARIA LUIZA NEVES CAMARGO
MATTEO DA SILVA PINALLI
MAYLA LEAL DOS SANTOS
MIGUEL CORREA ANDRIOLI
MOISÉS DOS SANTOS ALVES
MONIK VITÓRIA SILVA WOLLENHAUPT
NATAN ROSA ALVES DA SILVA
NICOLLY AMAYA DE OLIVEIRA STEINMETZ
PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA
PEDRO HENRIQUE CAMARGO OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE DE BRITO GAUTÉRIO
PEDRO LUIZ BOEIRA NASCIMENTO
PIETRA ESMERIS DE MELLO
SAMUEL MAURICIO ALVES NERBAS
SELENA PINTO FAGUNDES
SOPHIA RODRIGUES DOS SANTOS
THEO DA SILVA
VALLENTINA PRUDENTE DE SOUZA
VINÍCIUS LOPES DADÁ
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