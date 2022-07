Pais têm até final de julho para encaminhamento de matrículas

OSÓRIO – Os pais ou responsáveis pelos alunos do Berçário I (quatro meses a um ano), Berçário II (um a dois anos), Maternal I (dois a três anos), Maternal II (três a quatro anos), Pré I (quatro anos) e Pré II (cinco anos), contemplados na Central de Vagas têm até o dia 29 de julho para realizarem o encaminhamento de matrícula referente ao ano letivo de 2022.

Eles devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada no 4º andar da prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251, no Centro. Vale ressaltar que o não comparecimento implicará no cancelamento da inscrição e perda da vaga do aluno. O atendimento ocorre das 8h e 30min às 11h e30min e das 13h e 30min às 17h.

É necessário levar os seguintes documentos: Duas cópias da Certidão de Nascimento da criança; Duas cópias do comprovante de residência (água ou luz) que deve estar em nome do pai ou da mãe da criança, caso for em nome de terceiros, fazer declaração escrita do proprietário do imóvel, no próprio documento; Duas cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) da mãe e do pai ou responsável legal; Número de Identificação Social (NIS) do aluno; Comprovante atualizado das vacinas fornecido pelo Posto de Saúde.

A seguir veja lista completa dos selecionados na Central de Vagas Online e que precisam realizar o encaminhamento de matrícula (desconsiderar caso tenha feito o processo):

BERÇÁRIO I

ADELLY BEATRIZ SOARES GOMES

AMAYA GUARANÁ CAMARGO

ANTÔNIO PEREIRA PAIVA

ARTHUR VELHO RAMOS

BENTO DADDA DE OLIVEIRA

BRAYAN KAIPER GUIMARÃES

CAROLINA OLIVEIRA DE SÁ

DAVI LUIZ PESSOA SILVA

DAVI RETAMAR CREMONINI

ENZO RICARDO MAIER CHEIRAN

GAEL DA SILVA CORREA

JOÃO LUCAS DA SILVEIRA

LARAH BARCELLA DE BORBA

LAVÍNIA NUÑEZ PERETI

LÍVIA BARCELLA DE BORBA

LUÍSA QUINTANILHA RUFINO

MANUELA FERREIRA RAMOS

NICOLAS BARBOSA DE MARAES

RAVI LUCA GAMBA GUIMARÃES

VIOLETA GOMES DE MELLO

BERÇÁRIO II

ANTONIA PEREIRA DA COSTA

ARTHUR NOSTRANI DOS SANTOS

ESTÊVÃO PINHEIRO NUNES

HECTOR CUSTÓDIO DA SILVA GAMA

ISABELA DA COSTA GOULART

LARA DA FONTOURA FERNANDES

LAURA DA SILVA SILVEIRA

MIGUEL EGGERS MOREIRA

OLIVIA DOS SANTOS

RAFAEL ROLIN DOS SANTOS

SAMUEL RAMOS DA SILVA

VICENTE BITTENCOURT SANTOS

WELITON MATEUS DE MORAES BOCH

MATERNAL I

ALANA LOPES BRAGÉ

ANTHONY GABRIEL VARGAS

ANTHONELLA VICTÓRIA PEDROSO MOTA MARTINS PIRES

ANTONELLA LOPES DA SILVEIRA

BRENO LUCAS PIRES CAMARGO

CAMILA GUATIMOSIN DE SOUZA

CARMEL FILIPIN RODRIGUES

CONRADO DE MATOS DA SILVA

GIOVANA TRINDADE COSTA DE CAMARGO

HEITOR DOS SANTOS VIGANIGO

HELENA DE CAMARGO

HELOISA TRINDADE DE MORAES

LAUREN PISONI MANARA

LORENZO PREZZI CARDOSO

MANUELA GUATIMOSIN DE SOUZA

MAYA FLORIANO DOS SANTOS

NICOLAS GABRIEL ROLIN DOS SANTOS

VALENTINA VAZ NUNES

WALLYFER GABRIEL RODRIGUES

MATERNAL II

AGATHA PICKINA VIEIRA

ALANA ISABELLY ROSA RAMOS PEREIRA

ALICE ANFLOR CANDIDO

ALICE ANTÔNIO AREZI DA SILVA

ALICE RODRIGUES DE AVILA ROBINSON

ANALUH BATISTA CORDEIRO

ANTHONY CORREA DA SILVA

BEATRIZ DOS SANTOS CUNHA

BENHUR CALABRESI VIDAL

BENHUR CALABRESI VIDAL

CECILIA FERRI MELLOS

DAVI LAINDORF INSABRALDI

DAVI STECKER TOTRICH

EDUARDO LOPES DADÁ

ELIAS MICHEL FORTE DA LUZ

ELOAH DA ROCHA CHAVES

EMANUELLY ARAUJO SCHNEIDER

ESTER FERREIRA FRAGA TRISCH

GABRIEL TRESSOLDI MACHADO

GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA

HEITOR AUGUSTO DE SOUZA BUENO

HEITOR FAGUNDES BITTENCOURT

HELENA EMANUELLE SILVA DA RO

HELENA MARTINS DA SILVA

INGRID OLIVEIRA DE LIMA

ISAAC MARIANO GOULARTE DA SILVA

ISABELLY DALSOTTO DOS SANTOS MORAES

ISABELLY VITÓRIA DOS SANTOS COSTA

KAUANY VITORIA BARBOSA

LIVIA WALENCIUK SILVEIRA

MARIA FLOR SCRINZ DA SILVA

MIRELA LOPES DA ROSA PORTAL

MIRELLA VITÓRIA PEDÓ PEREIRA

MIRIAN MORO HERMENEGILDO

MURILO GABRIEL DO NASCIMENTO

NICOLAS DO AMARAL MOREIRA

OLIVIA DIMER TIM

OSCAR JULIANO DA SILVA MELLO

PAULA LEFFA

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA SIMAS

RICHELI JARDIM DA ROSA

SAFIRA ABIGAIL BARBOSA BORGES PEREIRA

SAMUEL CORTINOVE DA SILVEIRA

SOPHIA GRASSI DA ROSA

THAILA SILVEIRA FIRMINO

YURE RAPHAEL PEREIRA DE MORAIS

PRÉ I

KAUÃ DO NASCIMENTO LEMES

MAYA FERREIRA MACIEL

PRÉ II

LÍVIA BOFF SANTA MARIA

LAURA GABRIELA JACOBUS DA SILVEIRA

FOTO: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some