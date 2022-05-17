Pais têm até final de maio para realizarem encaminhamento de vagas na Educação Infantil

OSÓRIO – A Secretaria Municipal de Educação está chamando os pais ou responsáveis de crianças selecionadas na Central de Vagas para Berçário I (quatro meses a um ano), Berçário II (um a dois anos), Maternal I (dois a três anos), Maternal II (três a quatro anos), Pré I (quatro anos) e Pré II (cinco anos), nas Escolas de Educação Infantil, referente ao ano letivo de 2022 para realizarem o encaminhamento de matrícula.
Os pais devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada no 4º andar da prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251, no Centro. Vale ressaltar que o não comparecimento implicará no cancelamento da inscrição e perda da vaga do aluno. O atendimento ocorre das 8h e 30min às 11h e30min e das 13h e 30min às 17h, de segunda a sexta-feira. Prazo final é 31 de maio.
É necessário levar os seguintes documentos:
– Duas cópias da Certidão de Nascimento da criança;
– Duas cópias do comprovante de residência (água ou luz) que deve estar em nome do pai ou da mãe da criança, caso for em nome de terceiros, fazer declaração escrita do proprietário do imóvel, no próprio documento;
– Duas cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) da mãe e do pai ou responsável legal;
– Número de Identificação Social (NIS) do aluno;
– Comprovante atualizado das vacinas fornecido pelo Posto de Saúde.
A seguir veja a lista dos selecionados na Central de Vagas Online e que precisam realizar o encaminhamento de matrícula (desconsiderar caso tenha feito o processo):
BERÇARIO I
ALANA OLIVEIRA DOS SANTOS
AMÁLIA CHEMALE VIEIRA
BETO DE LIMA SILVEIRA
HÉCTOR IPARRAGUIRRE DOS SANTOS
MANOA ROSA DOS ANJOS
MARIA ANTONELLA RODRIGUES LIMA
MARTINA TRESSOLDI DIAS
BERÇARIO II
ALICE ALOY DE OLIVEIRA
ANTHONY GABRIEL CARDOSO MESSAGIO
BERNARDO SANTOS DE BRITO
BIANCA AMARAL DE LEMOS
BRUNO MIGUEL DOS SANTOS
LUCAS ZIMMER MARTINS
MAÍSA DESENGRINI BOEIRA
MARIA ALICE DA SILVA COÊLHO
RAVI OLIVEIRA
SOFIA NASSIF TEIXEIRA
TAYLOR HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA
MATERNAL I
ANTÔNIO KRÁS TEIXEIRA
ARTHUR NUNES PIRES PEREIRA
CAIO CAPRA SILVEIRA
CECÍLIA SPELIER BASTOS
DAYAN ELIZABETE COMIM BARBOSA
EDUARDO DA SILVA FARIAS
ENZO NEJI CARDOSO COSTA
ESTHER DE OLIVEIRA MACHADO
GUSTAVO DE SOUZA MARQUES
HAVI CAVALCANTE DALPIAZ
HELENA LINHARES TEIXEIRA
HELOIZA LOPES DADA
JOÃO AFONSO HATWIG BERGONSI FRANZEN
JOSÉ LEONARDO MACHADO DOS SANTOS
LAVINIA GABRIELLY BARCELLA
LEVI GARCIA DOS SANTOS
LORENZO PREZZI CARDOSO
MIA CLARA BAGATIM CARDOSO
OTÁVIO ZANOTTO VIDOR
PEDRO ERNANI BARBOSA GOMES DOS SANTOS
PEDRO HENRIQUE DIAS DA SILVA BASTIAN
PÉROLA SAFIRA DE OLIVEIRA
RAFAEL BARBOSA GROSS DA SILVA
RAFAEL DE FREITAS DOS SANTOS
REBECA DIAS DE OLIVEIRA
VICENTE DE OLIVEIRA FIRME
ZION DRUM RAMOS
MATERNAL II
ANDRIELLY VALENTINA SILVA SEVERO
ANTONI DE LIMA SILVEIRA
ARTHUR AVILA DORNELES
ARTHUR VARGAS ANDRADES
BENTO DA ROSA OLIVEIRA
BERNARDO ROSA DE FREITAS
DANIELA DA SILVEIRA DEBIZE
DAVI STECKER TOTRICH
EMANUELLY ARAUJO SCHNEIDER
GABRIEL SOARES SALVADOR
ISADORA DE ANDRADE ALEXANDRE
ISABELA SANTOS VOGES
JOÃO MIGUEL COLOMBO MARTINS
JOÃO MIGUEL SEDREZ DOS SANTOS
LEONARDO CANDIDO BRUM DA SILVA MARTINS
LORENA CAPRA DE PAULA
LORENA DE LIMA STEFFENS
LOUISE BARTH WEYER
LUCAS RAFAEL AIRES CAVALHEIRO FILHO
LUCCA LAZARETTI DE SÁ
LUIZA BONATTO GOMES DA SILVA
MANUELA TRESPACH DOS ANJOS
MARIA ALICE BARBOSA KLAUS
MARIA CECÍLIA DE ALMEIDA SANTANA GAMBA
MILLENY DA SILVA BATISTA
MURILO GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA DE OLIVEIRA
PAOLA MANUELA CASTRO
REBECA DOS SANTOS
THAILA SILVEIRA FIRMINO
VALENTIN TERRA MOREIRA
VALENTIN TERRA MOREIRA
YURE RAPHAEL PEREIRA DE MORAIS
PRÉ I
ALICIA CAMARGO POSSAMAI
ANTHONY MIGUEL DE JESUS MELLO
BENJAMIM COTTES ARAÚJO
BERNARDO TUCHTENHAGEN ALVES
BRUUNA MARIAH MASSULO
CAIO STOFFEL FERREIRA
EDUARDO YURI MOREIRA DE LIMA
ELIESER LEMOS DOS SANTOS
ELISA PEREIRA DE CARVALHO
EMANUELLY LEANDRO MARTINS
ENZO GABRIEL DA SILVA RAMOS
EVANGELINE RIBEIRO LESSA
HEITTOR ANJOS DOS SANTOS
HELOÍSA BARBOSA SILVEIRA
ISABELLY DOS SANTOS DA SILVA
ISAC DE LIMA OSORIO
JOÃO CARLOS DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
JOÃO MIGUEL DA COSTA SOUZA
JOAO VICTOR EBERHARDT DE OLIVEIRA
JOÃO VITOR GUEDES GONÇALVES
KAUÃ CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
KAUÃ DO NASCIMENTO LEMES
LAVÍNIA EMANUELY MARQUES MANTO ANI DOS SANTOS
LORENZO ALEX SANDER DOS SANTOS BRINA
LORENZO RICARDO MEIRELES
MARIA LUIZA DE SOUZA BRAZ
MARIA LUIZA KRAMPE MARTINS
NICOLAS MIGUEL DA SILVA
NICOLAS RODRIGUES DOS SANTOS
RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
SOFIA ANSCHAU SOARES
VALENTYNA DOS SANTOS CARDOSO
PRÉ II
ALICE VALKYRIA BACH DENEGA
ALYCE MAGLIOLI FERREIRA DUARTE
ALYSSON EZEQUIEL DA SILVA
ANA CLARA OLIVEIRA PARANHOS DOS SANTOS
BENJMIN MANARA RUBIRA VENZON BITTENCOURT
DAVI FERREIRA SILVA
DAVID FELIPE GOMES ONEDA
EMA BARTH RODRIGUES
EMILLY SAMAY RODRIGUES DE BORBA
GABRIEL PORCHER TEIXEIRA
GUILHERME MACIEL DOS SANTOS
HELENA MONTOANI CALABREZI
ISADORA MELO LOPES
KEMILLY VITTORYA DA SILVA LOPES
KIMBERLLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
LAURA GABRIELA JACOBUS DA SILVEIRA
LAURA ISABELLY RIBEIRO DE MOURA
LAURA JUSTIN COMASKI
LEANDRO DORNELES PINTO
LEONARDO ADRIANO CORRÊA FILHO
LÍVIA BOFF SANTA MARIA
LORENZO DE SOUZA KLAZER
MARIA CLARA DA SILVA MACIEL ACOSTA
MARIA HELOISA ARAÚJO LOPES
MATTEO DA SILVA PINALLI
MOISÉS DOS SANTOS ALVES
NATAN ROSA ALVES DA SILVA
PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA
PEDRO HENRIQUE CAMARGO OLIVEIRA
PEDRO LUIZ BOEIRA NASCIMENTO
SAMUEL MAURICIO ALVES NERBAS
SOPHIA RODRIGUES DOS SANTOS
THEO DA SILVA
VALLENTINA PRUDENTE DE SOUZA
Foto: Divulgaçaõ
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