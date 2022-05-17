Pais têm até final de maio para realizarem encaminhamento de vagas na Educação Infantil

OSÓRIO – A Secretaria Municipal de Educação está chamando os pais ou responsáveis de crianças selecionadas na Central de Vagas para Berçário I (quatro meses a um ano), Berçário II (um a dois anos), Maternal I (dois a três anos), Maternal II (três a quatro anos), Pré I (quatro anos) e Pré II (cinco anos), nas Escolas de Educação Infantil, referente ao ano letivo de 2022 para realizarem o encaminhamento de matrícula.

Os pais devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação, localizada no 4º andar da prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251, no Centro. Vale ressaltar que o não comparecimento implicará no cancelamento da inscrição e perda da vaga do aluno. O atendimento ocorre das 8h e 30min às 11h e30min e das 13h e 30min às 17h, de segunda a sexta-feira. Prazo final é 31 de maio.

É necessário levar os seguintes documentos:

– Duas cópias da Certidão de Nascimento da criança;

– Duas cópias do comprovante de residência (água ou luz) que deve estar em nome do pai ou da mãe da criança, caso for em nome de terceiros, fazer declaração escrita do proprietário do imóvel, no próprio documento;

– Duas cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) da mãe e do pai ou responsável legal;

– Número de Identificação Social (NIS) do aluno;

– Comprovante atualizado das vacinas fornecido pelo Posto de Saúde.

A seguir veja a lista dos selecionados na Central de Vagas Online e que precisam realizar o encaminhamento de matrícula (desconsiderar caso tenha feito o processo):

BERÇARIO I

ALANA OLIVEIRA DOS SANTOS

AMÁLIA CHEMALE VIEIRA

BETO DE LIMA SILVEIRA

HÉCTOR IPARRAGUIRRE DOS SANTOS

MANOA ROSA DOS ANJOS

MARIA ANTONELLA RODRIGUES LIMA

MARTINA TRESSOLDI DIAS

BERÇARIO II

ALICE ALOY DE OLIVEIRA

ANTHONY GABRIEL CARDOSO MESSAGIO

BERNARDO SANTOS DE BRITO

BIANCA AMARAL DE LEMOS

BRUNO MIGUEL DOS SANTOS

LUCAS ZIMMER MARTINS

MAÍSA DESENGRINI BOEIRA

MARIA ALICE DA SILVA COÊLHO

RAVI OLIVEIRA

SOFIA NASSIF TEIXEIRA

TAYLOR HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA

MATERNAL I

ANTÔNIO KRÁS TEIXEIRA

ARTHUR NUNES PIRES PEREIRA

CAIO CAPRA SILVEIRA

CECÍLIA SPELIER BASTOS

DAYAN ELIZABETE COMIM BARBOSA

EDUARDO DA SILVA FARIAS

ENZO NEJI CARDOSO COSTA

ESTHER DE OLIVEIRA MACHADO

GUSTAVO DE SOUZA MARQUES

HAVI CAVALCANTE DALPIAZ

HELENA LINHARES TEIXEIRA

HELOIZA LOPES DADA

JOÃO AFONSO HATWIG BERGONSI FRANZEN

JOSÉ LEONARDO MACHADO DOS SANTOS

LAVINIA GABRIELLY BARCELLA

LEVI GARCIA DOS SANTOS

LORENZO PREZZI CARDOSO

MIA CLARA BAGATIM CARDOSO

OTÁVIO ZANOTTO VIDOR

PEDRO ERNANI BARBOSA GOMES DOS SANTOS

PEDRO HENRIQUE DIAS DA SILVA BASTIAN

PÉROLA SAFIRA DE OLIVEIRA

RAFAEL BARBOSA GROSS DA SILVA

RAFAEL DE FREITAS DOS SANTOS

REBECA DIAS DE OLIVEIRA

VICENTE DE OLIVEIRA FIRME

ZION DRUM RAMOS

MATERNAL II

ANDRIELLY VALENTINA SILVA SEVERO

ANTONI DE LIMA SILVEIRA

ARTHUR AVILA DORNELES

ARTHUR VARGAS ANDRADES

BENTO DA ROSA OLIVEIRA

BERNARDO ROSA DE FREITAS

DANIELA DA SILVEIRA DEBIZE

DAVI STECKER TOTRICH

EMANUELLY ARAUJO SCHNEIDER

GABRIEL SOARES SALVADOR

ISADORA DE ANDRADE ALEXANDRE

ISABELA SANTOS VOGES

JOÃO MIGUEL COLOMBO MARTINS

JOÃO MIGUEL SEDREZ DOS SANTOS

LEONARDO CANDIDO BRUM DA SILVA MARTINS

LORENA CAPRA DE PAULA

LORENA DE LIMA STEFFENS

LOUISE BARTH WEYER

LUCAS RAFAEL AIRES CAVALHEIRO FILHO

LUCCA LAZARETTI DE SÁ

LUIZA BONATTO GOMES DA SILVA

MANUELA TRESPACH DOS ANJOS

MARIA ALICE BARBOSA KLAUS

MARIA CECÍLIA DE ALMEIDA SANTANA GAMBA

MILLENY DA SILVA BATISTA

MURILO GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA DE OLIVEIRA

PAOLA MANUELA CASTRO

REBECA DOS SANTOS

THAILA SILVEIRA FIRMINO

VALENTIN TERRA MOREIRA

VALENTIN TERRA MOREIRA

YURE RAPHAEL PEREIRA DE MORAIS

PRÉ I

ALICIA CAMARGO POSSAMAI

ANTHONY MIGUEL DE JESUS MELLO

BENJAMIM COTTES ARAÚJO

BERNARDO TUCHTENHAGEN ALVES

BRUUNA MARIAH MASSULO

CAIO STOFFEL FERREIRA

EDUARDO YURI MOREIRA DE LIMA

ELIESER LEMOS DOS SANTOS

ELISA PEREIRA DE CARVALHO

EMANUELLY LEANDRO MARTINS

ENZO GABRIEL DA SILVA RAMOS

EVANGELINE RIBEIRO LESSA

HEITTOR ANJOS DOS SANTOS

HELOÍSA BARBOSA SILVEIRA

ISABELLY DOS SANTOS DA SILVA

ISAC DE LIMA OSORIO

JOÃO CARLOS DAS CHAGAS DE OLIVEIRA

JOÃO MIGUEL DA COSTA SOUZA

JOAO VICTOR EBERHARDT DE OLIVEIRA

JOÃO VITOR GUEDES GONÇALVES

KAUÃ CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

KAUÃ DO NASCIMENTO LEMES

LAVÍNIA EMANUELY MARQUES MANTO ANI DOS SANTOS

LORENZO ALEX SANDER DOS SANTOS BRINA

LORENZO RICARDO MEIRELES

MARIA LUIZA DE SOUZA BRAZ

MARIA LUIZA KRAMPE MARTINS

NICOLAS MIGUEL DA SILVA

NICOLAS RODRIGUES DOS SANTOS

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

SOFIA ANSCHAU SOARES

VALENTYNA DOS SANTOS CARDOSO

PRÉ II

ALICE VALKYRIA BACH DENEGA

ALYCE MAGLIOLI FERREIRA DUARTE

ALYSSON EZEQUIEL DA SILVA

ANA CLARA OLIVEIRA PARANHOS DOS SANTOS

BENJMIN MANARA RUBIRA VENZON BITTENCOURT

DAVI FERREIRA SILVA

DAVID FELIPE GOMES ONEDA

EMA BARTH RODRIGUES

EMILLY SAMAY RODRIGUES DE BORBA

GABRIEL PORCHER TEIXEIRA

GUILHERME MACIEL DOS SANTOS

HELENA MONTOANI CALABREZI

ISADORA MELO LOPES

KEMILLY VITTORYA DA SILVA LOPES

KIMBERLLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS

LAURA GABRIELA JACOBUS DA SILVEIRA

LAURA ISABELLY RIBEIRO DE MOURA

LAURA JUSTIN COMASKI

LEANDRO DORNELES PINTO

LEONARDO ADRIANO CORRÊA FILHO

LÍVIA BOFF SANTA MARIA

LORENZO DE SOUZA KLAZER

MARIA CLARA DA SILVA MACIEL ACOSTA

MARIA HELOISA ARAÚJO LOPES

MATTEO DA SILVA PINALLI

MOISÉS DOS SANTOS ALVES

NATAN ROSA ALVES DA SILVA

PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

PEDRO HENRIQUE CAMARGO OLIVEIRA

PEDRO LUIZ BOEIRA NASCIMENTO

SAMUEL MAURICIO ALVES NERBAS

SOPHIA RODRIGUES DOS SANTOS

THEO DA SILVA

VALLENTINA PRUDENTE DE SOUZA

Foto: Divulgaçaõ


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