OSÓRIO – A prefeitura osoriense, por meio da Secretaria Municipal de Educação, convocou os pais ou responsáveis que compareçam à Central de Vagas para receberem o encaminhamento de matrícula para as crianças de Berçário I (de quatro meses a um ano), Berçário II (de um a dois anos), Maternal I (de dois a três anos), Maternal II (de três a quatro anos), Pré I (quatro anos) e Pré II (cinco anos), referente ao ano letivo de 2022.
O procedimento está sendo realizado no 4º andar da prefeitura, localizada na Avenida Jorge Dariva, 1.25, na região central da cidade. O atendimento ocorre das 8h e 30min às 11h e 30min e das 13h e 30min às 17h e segue até a próxima quinta-feira (31).
Vale ressaltar que, as vagas serão disponibilizadas pela ordem cronológica de inscrição e não por ordem de chegada na Secretaria de Educação, conforme previsão regimental. A seguir, veja a lista com os alunos contemplados na Central de Vagas Online:
BERÇÁRIO I
AURORA TESTA BITENCOURT
BENHUR NETO DE OLIVEIRA
BETTINA GOMES DE LIMA
DAVI DA ROSA BUENO CARDOSO
GHAEL PIETRO ALMEIDA DOS SANTOS
HELENA SANTOS DEBASTIANI
MARIA CLARA SILVEIRA OLIVEIRA
MATHIAS OLMIRO BASTOS GRIEBLER DOS REIS
MIGUEL SOARES
THOMAS MULLER DELLA GIUSTINA
BERÇARIO II
ARTHUR LAFOURCAD
BIANCA AMARAL DE LEMOS
GAEL DA SILVA SARMENTO
MAITÊ ZANCANARO DOS SANTOS
THALYSSA GOMES DA SILVA
MATERNAL I
ALICE GRIEP BRANDÃO
ALÍCIA DOS SANTOS PACHECO
ANA LUIZA ESPINDOLA RAMOS
BENÍCIO SANTOS CARVALHO DIAS
EDUARDO ADRIANO MENDES ROCHA DOS SANTOS
GABRIEL PACHECO RODRIGUES
HELENA D’AVILA BATISTA
ISABELLA TRINDADE DE OLIVEIRA
JOAQUIM CAMARGO FERREIRA
LORENZO CUNHA FERNANDES
MANUELA HASPER DE VARGAS
MARIA HELENA GEZAT DA SILVA
MARIA JÚLIA GEZAT DA SILVA
VICTOR ANTONIO RODRIGUES ROGGERO
MATERNAL II (INTEGRAL)
ADRIAN LEONAN MANTUANI GONÇALVES
ANTHONY SAMUEL DOS SANTOS DA SILVA
ANTONIO DA SILVA
ARTHUR BOA NOVA DE SOUSA
ASAF DYLAN PERES VACARI
BERNARDO DE MELLO BUENO
CAIO EDUARDO NETTO SANTOS
CATARINA SILVEIRA MALTESE
CONRADO ALIARDI SANNA
ENZO GABRIEL BATISTA DA ROCHA
HAILA SILVEIRA FIRMINO
ISADORA RODRIGUES SCHAAB
JOÃO MIGUEL COLOMBO MARTINS
JOÃO MIGUEL SILVA LESSA
JONATHAN GABRIEL VARGAS PEIXOTO
LINDA MARTINS DANIEL
LORENA DE LIMA STEFFENS
LUCAS RAFAEL MARQUES MANTOANI DOS SANTOS
MARIA CLARA HOFFMANN DE AZEVEDO
MARIA HELENA MOURA VALIM
MARIA JÚLIA VIEIRA DOS SANTOS
MATHEUS SOARES SANTOS DA SILVA
RAFAELLA ANFLOR DE SOUSA
RAFFAEL LEONARDO FRANCO TROSINSKI
REBECA DOS SANTOS
REBECA PINHEIRO NUNES
THÉO CARVALHO REIS
MATERNAL II (PARCIAL)
ANTHONY CORREA DA SILVA
ARTHUR DE SOUZA OSIO
ARTHUR MIGUEL DE BORBA ROCHA
CATARINA SILVEIRA MALTESE
CECÍLIA PINHEIRO CAMARGO
CECILLIA DA SILVA MICHEL
CLARA DE FRAGA DA SILVA
EDUARDO LOPES DADÁ
ELIAS MICHEL FORTES DA LUZ
EVERTON OSVALDO DE MORAES BOCH
GABRIEL SOARES SALVADOR
GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA PEREIRA
HELENA MARTINS DA SILVA
ISAAC MARIANO GOULARTE DA SILV
ISABELLA BESTETTI LEMES SANTOS
JOÃO MIGUEL SEDREZ DOS SANTOS
LINDA MARTINS DANIEL
LIZ ALVES SANTOS
MANUELA TRESPACH DOS ANJOS
MARIA JÚLIA VIEIRA DOS SANTOS
MATHEUS DE FRAGA TEIXEIRA
MELISSA DA COSTA MARIA GRASSI
MIGUEL ARENCI ANDRIOLI
PEDRO EMANUEL DE OLIVEIRA LOURENÇO BORBA
SAMUEL CORTINOVE DA SILVEIRA
VALENTINA ZIEMANN
PRÉ I
ÁGATA SCHNEIDER TONIAL
ALICIA CAMARGO POSSAMAI
ANTHONY MIGUEL DE JESUS MELLO
BENJAMIM COTTES ARAÚJO
BERNARDO TUCHTENHAGEN ALVES
BRUUNA MARIAH MASSULO
CAIO STOFFEL FERREIRA
EDUARDO YURI MOREIRA DE LIMA
ELIESER LEMOS DOS SANTOS
ELISA PEREIRA DE CARVALHO
EMANUELLY LEANDRO MARTINS
ERICK GABRIEL MORO NETO
HEITOR NEGRI PRADO
HEITTOR ANJOS DOS SANTOS
HELOÍSA BARBOSA SILVEIRA
ISABELLY DOS SANTOS DA SILVA
ISAC DE LIMA OSORIO
JOÃO CARLOS DAS CHAGAS DE OLIVEIRA
JOÃO MIGUEL DA COSTA SOUZA
JOAO VICTOR EBERHARDT DE OLIVEIRA
JOÃO VITOR GUEDES GONÇALVES
KAUÃ DO NASCIMENTO LEMES
LARISSA MANUELLY HEBEL SACON
LAURA EMANUELLE GARCIA DOS SANTOS
LAVÍNIA EMANUELY MARQUES MANTO ANI DOS SANTOS
LORENZO RICARDO MEIRELES
LUCAS FRANK SCHOEN
MARIA LUIZA DE SOUZA BRAZ
MARIA LUIZA KRAMPE MARTINS
NICOLAS MIGUEL DA SILVA
NICOLAS RODRIGUES DOS SANTOS
RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
SAMUEL DE ALMEIDA KLUG
SOFIA ANSCHAU SOARES
VALENTINA DA SILVA BELMIRO
VALENTYNA DOS SANTOS CARDOSO
YASMIM DA ROSA LOPES
PRÉ II
ÁGATHA VITÓRIA NUNES
ALICE VALKYRIA BACH DENEGA
ALLANA PIRES DE SOUZA
ALYCE MAGLIOLI FERREIRA DUARTE
ANA CLARA OLIVEIRA PARANHOS DOS SANTOS
ANA LUIZA BESTETTI DE SOUZA
BENJAMIN MANARA RUBIRA VENZON BITTENCOURT
BETINA STÜRMER DE SOUZA
BRYAN CABRAL VIEIRA
DAVI FERREIRA SILVA
DAVID FELIPE GOMES ONEDA
EMA BARTH RODRIGUES
EMILLY SAMAY RODRIGUES DE BORBA
GABRIEL PORCHER TEIXEIRA
GUILHERME MACIEL DOS SANTOS
GUSTAVO DOS SANTOS PINTO
HELOISA DA SILVA KINGESKI
ISABELLY DE CARVALHO FERREIRA
ISABELLY MARQUES DA SILVA COSTA
ISADORA MELO LOPES
JOAQUIM VIEIRA CANTES
KIMBERLLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS
LAURA GABRIELA JACOBUS DA SILVEIRA
LAURA ISABELLY RIBEIRO DE MOURA
LAURA JUSTIN COMASKI
LAVÍNIA DOS SANTOS PACHECO
LEANDRO DORNELES PINTO
LEONARDO ADRIANO CORRÊA FILHO
LETÍCIA DA SCHERBACH DA SILVA
LÍVIA BOFF SANTA MARIA
LORENZO DE SOUZA KLAZER
LUCAS GABRIEL PEREIRA DE ANDRADE
MARIA CLARA DA SILVA MACIEL ACOSTA
Foto: Divulgação
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