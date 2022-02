O maior churrasco de beira de praia do mundo está de volta ao Litoral Norte gaúcho em 2022. A quinta edição do Paleta Atlântida, que estava marcada para janeiro, em razão do avanço da variante Ômicron, foi postergada para o próximo sábado (19), na Praia de Atlântida, em Xangri-lá. Depois de uma pausa em 2021, em razão da pandemia, o churrasco coletivo – onde assadores amadores e profissionais preparam carnes para os amigos – volta com o objetivo de superar os números da última edição, realizada em 2020, quando contou com cerca de dois mil assadores. Neste ano, a meta é receber três mil assadores, distribuídos em um quilômetro de churrasqueira.

Entre os assadores profissionais, já estão confirmadas as presenças dos seguintes nomes: Chef Lara, Dani Tatsch, Enrique Puentes, Erickson Santos, Fabiano Verdi, Fernando BBQ, John Oliveira, Luciano Medeiros, Luciano Cardoso, Marcelo Bolinha, Marcelo Sartori, Marcus Vinicius, Pedro Assis, Ranielly Gomes, Ricardo Silva, Rodrigo Fagundes, Vivian Gonçalves Dias e Wagner Wetzel.

Nascido em 2017, de uma competição de melhor paleta assada entre amigos veranistas, o evento cresceu e conquistou o título de maior churrasco do planeta. “Nada se faz sozinho. Mas se existe alguma coisa que é melhor fazer com amigos é um bom churrasco. E o Paleta Atlântida é o melhor exemplo disso. Muitas histórias se constroem nos pequenos grupos que compõem esta grande família que se formou nos últimos anos. Juntos, faremos o maior assado do mundo novamente”, conta Felipe Melnick, um dos idealizadores do evento.

DIVERSAS ATRAÇÕES – Serão distribuídos aos participantes 10 toneladas de carvão, 15 mil quilos de carne e 10 mil litros de chopp liberado. Entre todas as atrações preparadas pelos organizadores, o destaque vai para a possibilidade de os participantes degustarem os assados de celebridades do churrasco do Brasil (assadores profissionais), que se juntarão ao evento para apresentar todas possibilidades que o fogo e o sal proporcionam com os mais variados tipos de carne.

Outra novidade desta edição é um jogo de futebol com os ex-jogadores Tinga e Dunga, com narração de Paulo Brito. A partida arrecadará alimentos que serão distribuídos pela dupla no domingo (20), para localidades carentes de Xangri-lá. Nomes como Lucaneta, Henry Japa, Boleiro, Sandro Sotilli, Duda Garbi, Labarth, Índio, Claiton, Dinho, Rodrigo Mendes e Guiñazu estão entre os convocados para o evento solidário.

Além do churrasco compartilhado, o evento terá sua clássica competição da Melhor Paleta dividida em duas categorias: Raiz (temperada apenas com sal) e a Gourmet, onde a criatividade é incentivada com a liberdade de usar outros temperos. Mais de 20 jurados vão definir os campeões.

Garantindo a trilha sonora, diversos shows serão distribuídos em quatro palcos, com apresentações de artistas como Claus e Vanessa, Os Madrugas, Mano Changes (Comunidade Nin-Jitsu), Fábio Hillal, bandas nativistas, entre outros. O Palco Guitarríssima terá várias atrações musicais da escola. Além disso, o Paleta Atlântida contará com o espaço Pátio Sunset, com uma área vip para apreciar o fim de tarde e o pôr-do-sol com palco exclusivo, camisetas para personalizar, drinks, cervejas e food tasting das celebridades. Destaque para a participação do Hard Rock Café Gramado pela primeira vez na edição, com pocket show do Elvis Fabiano Feltrin, e exclusivo estande com souvenires, drinques e chopes.

Sem fins lucrativos, o grande churrasco entre amigos é aberto ao público que quiser assistir os assadores em ação e apreciar os shows. O ticket é necessário apenas para quem vai assar, comer ou beber. O ticket assador (R$ 300,00) para três pessoas (assador + dois convidados) garante espaço em um metro de churrasqueira com carvão, mesa, cadeiras, avental canecas, além de pulseiras para o open bar de chopp e open food tasting dos assados das celebridades. Já o ticket convidado (R$ 100,00) tem direito a caneca e pulseira para open bar de chopp e open food tasting das celebridades.

Seguindo todas as regras necessárias e com o apoio da prefeitura, o Paleta Atlântida entrou para o calendário oficial do município de Xangri-Lá. Na edição de 2020, 15 mil pessoas circularam na beira da praia durante o evento. Em 2022, a expectativa é que 20 mil pessoas passem pela atração. Vale destacar que após o evento, os 140 mil tijolos utilizados na churrasqueira de um quilômetro serão doados para a prefeitura de Xangri-lá.

LEGENDA: Serão distribuídos 15 mil quilos de carne aos participantes.

Sobre o Paleta Atlântida

Tudo começou com um churrasco familiar, motivado pelo desafio de escolher a melhor paleta de ovelha à beira mar entre os Melnick, Rabin e Kacman. O dia 1º de janeiro de 2017 marca o primeiro “Paleta”, que contou com uma churrasqueira de praia emprestada por Mário Pocztaruk, que se uniu à turma, junto com Renato Stifelman e Sebastian Watenberg. Até hoje, os pioneiros não chegaram a um consenso do melhor assado do primeiro encontro.

Popularizado entre os amigos, em 2018, a competição ganha seu primeiro patrocinador e acontece em uma churrasqueira de tijolos com 20/25 metros de extensão e a participação de cerca de 250 pessoas. Em 2019, a turma cresceu ainda mais e consequentemente a churrasqueira também, dessa vez, com 100 metros. Surgiram mais apoiadores e o churrasco entre amigos tornou-se um grande evento com desafios, palcos, shows, painéis de LED, banner na beira da praia, drone filmando e a entrada de marcas parceiras.

Em 2020, as confrarias e os participantes se multiplicam e a competição é batizada oficialmente de “Paleta Atlântida”, atraindo celebridades do churrasco como Marcelo Bolinha, Alecrim na Brasa, Desandou a Maionese, O Luxo do Gaúcho, entre outros. O encontro passou a contar com todos os tipos de cortes e carnes. Já em 2022, o evento entrou para a Associação Brasileira e Pan-Americana de Assadores.

PROGRAMAÇÃO

18/02 (Sexta)

17h – Recepção dos assados e retirada do kit de inscrição.

19/02 (Sábado)

9h – Recepção dos assados e retirada do kit de inscrição;

10h e 30min – Foto oficial dos assadores;

11h – Tocar fogo no carvão;

12h – Abertura das chopeira;

14h – Prova das paletas pelos julgadores;

17h – Premiação dos vencedores.

VALORES – LOTE 1

– Ticket Assador: R$ 300,00 (uma pulseira de assador mais duas de convidados), com direito a open bar de cerveja e open food tasting das celebridades.

– Ticket convidado extra: R$ 100,00, com direito a open bar de cerveja e open food tasting das celebridades.

Ticket antecipado em: https://www.sympla.com.br/paleta-atlantida__1414069

*Em caso de chuva o evento será transferido para o dia 26/02 (ou sábado posterior conforme previsão do tempo favorável).

Fotos: Fabrício Sviroski

