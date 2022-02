No último sábado (19), ocorreu em Xangri-lá a 5ª edição do Paleta Atlântida, considerado o maior churrasco à beira-mar do mundo. O evento reuniu cerca de 25 mil pessoas espalhadas pela faixa de areia. Por mais de um quilômetro de churrasqueira, era possível encontrar os mais diversos cortes e tipos de carne. O público vegetariano também foi atendido, com mais uma opção de pratos espalhados pela praia.

Em 2021, o evento não ocorreu devido à pandemia. Neste ano, foram distribuídos aos três mil participantes dez toneladas de carvão, 15 mil quilos de carne e 10 mil litros de chope liberado. A churrasqueira foi feita com mais de 140 mil tijolos.

Além dos assadores amadores, participam do Paleta Atlântida assadores convidados. Entre eles, está o empresário Marcelo Bolinha, que já participou de edições anteriores do evento. Desta vez, ele veio com uma novidade: uma roda gigante de paleta. No total, a organização do evento contabilizou mais de cinco mil pessoas envolvidas com o churrasco. “Ficamos um ano sem fazer e as pessoas pediam muito. É um evento que envolve as melhores coisas do verão: churrasco, cerveja, praia e o mar. Já podemos considerar um sucesso e ano que vem iremos fazer mais melhorias para ficar ainda melhor”, destacou um dos organizadores do Paleta, Marcos Beylouni.

Bate-bola do bem – Uma novidade deste ano foi uma partida de futebol com os ex-craques Tinga e Dunga. Nomes como Lucaneta, Henry Japa, Boleiro, Sotilli, Duda Garbi, Labarth, Índio, Claiton, Dinho, Rodrigo Mendes e Guiñazu estão entre os convocados para o bate-bola do bem, que arrecadou alimentos que serão distribuídos para pessoas em situação de vulnerabilidade em Xangri-lá.

Os shows – Diversas apresentações musicais estiveram distribuídas em quatro palcos. Houve shows de Claus e Vanessa; Os Madrugas; Mano Changes (Comunidade Nin-Jitsu); Fábio Hillal; e bandas nativistas.

Legenda: Roda gigante de paleta foi atração durante o evento.

Fotos: Félix Zucco

