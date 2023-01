Paleta Atlântida tentará registrar recorde no Guinness

O evento que iniciou como uma brincadeira entre amigos no Litoral Norte gaúcho está prestes a se consolidar como o maior churrasco do mundo em número de assadores simultâneos, com o aval do Guinness World Records. A sexta edição do Paleta Atlântida, marcada para o dia 28 de janeiro, na Praia de Atlântida, em Xangri-Lá, receberá uma adjudicadora oficial da publicação de recordes mundiais para a tentativa de registrar o feito – um antigo sonho do empresário Felipe Melnick, um dos idealizadores do Paleta.

O recorde atual é de 914 assadores simultâneos, registrado em Dalisa (Canadá), em setembro de 2022, e o objetivo do Paleta é ultrapassar três mil para firmar o recorde. Na última edição, em janeiro de 2022, o churrasco coletivo do litoral gaúcho reuniu cerca de 3.500 assadores amadores e profissionais, distribuídos em 1 km de churrasqueira, mas sem a presença da publicação. Se cumprir todas as regras estabelecidas, dentro do tempo estipulado, a representante do Guinness World Records baterá o recorde ao final do evento.

Na edição de 2023, o Paleta terá uma estrutura maior distribuída em dois quilômetros, com paradores, áreas de confraternização, lounge, área kids, segurança e atendimento com coordenação de Marcos Beylouni, chefe de produção do evento. O grande destaque do evento são os assados, com a participação de 50 celebridades nacionais e internacionais do churrasco, servindo mais de 15 toneladas da carne assada open food.

A programação também contará com shows; jogo das celebridades com o time do Tinga contra o time da KTO; competições de Futevôlei; e o maior torneio aberto de Beach Tennis já feito em areia, com 30 quadras. Falando em competição, serão duas de churrasco: haverá uma categoria profissional dentro do evento, com participantes de 30 países, incluindo Peru, Austrália, Argentina e Estados Unidos. Além disso, haverá a tradicional competição de melhor paleta de ovelha, que dá nome ao evento.

“Em 2024, queremos reunir os campeões mundiais de todas as categorias e de todas federações, transformando o Paleta Atlântida na ‘Champions League’ do churrasco, com um troféu especial”, diz Luciano Leon, CEO do Paleta, que espera um público de 60 mil pessoas circulando pelo evento. As inscrições podem ser feitas no link: www.sympla.com.br/evento/paleta-atlantida-6-edicao/1731923