Comemorado anualmente e celebrado tradicionalmente no dia dois de fevereiro, a Festa de Nossa Senhora dos Navegantes nesse ano vai sofrer alterações devido a pandemia. A multidão que se reúne no Litoral Norte todos os anos, nessa época, dessa vez não deve ser vista. Em Tramandaí, por exemplo, a procissão que homenageia a padroeira do município foi cancelada. A imagem da santa que costuma percorrer as principais ruas da cidade vai permanecer na igreja da Matriz.

Ao longo da semana, vão ser realizadas novenas na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes (Tramandaí) e na Igreja Nossa Senhora de Fátima (Imbé). No sábado (30) vai ser realizado um almoço solidário na modalidade pague e leve. O cardápio vai ser galeto, salsichão e massa ao molho, e o valor do prato é de 25 reais. A compra deve ser realizada pelos telefones: (51) 3661-1509 ou (51) 98410-1253. A retirada ocorre no Salão da Paróquia, localizada na Rua Sahydi Abraão, 245, no Centro de Tramandaí.

As missas seguem sendo realizadas até a próxima segunda-feira (01/02), sempre às 18h. Na terça-feira (02/01), haverá duas missas, às 8h e às 18h. Para não haver aglomerações todas as missas vão ser transmitidas na página do Facebook da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes (www.facebook.com/paroquiatramandai).

FESTIVIDADES CANCELADAS

A Secretaria Municipal de Turismo, Desporto, Indústria e Comércio de Imbé informou o cancelamento das festas oficiais e homenagens a Iemanjá. Segundo o secretário da pasta, Uiraçu Pinto, os representantes da religião umbandista na cidade foram informados sobre as restrições para trabalhos religiosos na orla. Conforme Uiraçu afirmou, estão proibidas montagens de estruturas, como tendas e pirâmides, por exemplo, além de restritas as concentrações de público. “As atividades podem contar com o número máximo de 10 pessoas”, conclui o secretário. Vale ressaltar que o mesmo vale para as celebrações a Nossa Senhora dos Navegantes.

Foto: Litoral na Rede