Rede Farmácias está disponibilizando 20 vagas de emprego para toda a região. – Foto: Divulgação

Quem está no Litoral Norte gaúcho à procura de emprego pode aproveitar as oportunidades oferecidas pela Rede de Farmácias Panvel para fazer frente ao aumento da demanda de clientes no verão. Estão abertas 20 vagas temporárias para a contratação de assistentes de atendimento e reposição. As vagas são para as filiais em Atlântida (três), Capão da Canoa (quatro), Imbé (uma), Rainha do Mar (três), Torres (duas), Tramandaí (uma) e Xangri-lá (seis).

Os requisitos para as vagas são Ensino Médio completo, ter 18 anos ou mais e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 (incluindo sábados, domingos e feriados) e turnos variados. Como alguns dos benefícios, a empresa, reconhecida por desenvolver talentos em suas equipes, oferece possibilidade de crescimento e desenvolvimento de carreira e de efetivação ao final da temporada. Os candidatos interessados podem se inscrever no link: grupodimed.gupy.io.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some