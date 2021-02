Cancelamento se deve ao cenário atual da Covid-19

O Partiu Natureza – Passeio de Caiaque, que seria realizado pelo Sesc Tramandaí neste domingo (28/02) foi cancelado. A medida leva em consideração o cenário atual da Covid-19 e o Modelo de Distanciamento Controlado que classifica todo o Estado como altíssimo grau de contaminação (Bandeira Preta) de 27 de fevereiro a 7 de março. Clientes que tenham adquirido o passeio podem solicitar reembolso dos valores ou ficar com o crédito para outros eventos e/ou serviços através do SAC do Sesc Tramandaí, ou pelo telefone/whtas (51) 3684-3736.

Seguimos atentos aos decretos Estaduais e Municipais e trabalhando, como sempre, pelo bem-estar de nossos clientes, comunidade, colaboradores e seus familiares.

Durante todo o ano de 2020, mesmo em meio à pandemia, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac esteve como sempre bem próximo à comunidade gaúcha. Seguindo as recomendações das autoridades e mantendo os cuidados com a saúde de todos, os serviços continuaram sendo entregues e fizeram diferença na vida das pessoas. Para 2021, a entidade deseja que os gaúchos vistam seus melhores sorrisos e tenham esperança no novo ciclo. O portal www.pertodevc.com.br segue com programação on-line e gratuita em variadas áreas como: empreendedorismo, educação, esporte, saúde, cultura, lazer e ação social.