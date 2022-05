Passagem de ônibus municipal ficará mais cara

OSÓRIO – Quem precisa utilizar o transporte público municipal para se locomover pela cidade não vai ter uma boa notícia. Os preços das passagens de ônibus da empresa Transflor irão subir. A informação está no Decreto Municipal no 073/2022, publicado no último dia 17 de maio.

Conforme o Decreto, a alteração dos valores ocorrerá em cinco linhas: A passagem da OSÓRIO X CIRCULARES (Circular, Circular II, Glória/Albatroz e Interbairros) vai custar R$ 4,90, tendo um aumento de aproximadamente 45%. Além dessa, outras linhas terão suba no valor das passagens. Na linha OSÓRIO X BORÚSSIA, a passagem custará R$ 7,40 (aumento de 31,2%). O bilhete da OSÓRIO X AGUAPÉS passou para R$ 7,15, tendo um aumento de 26,77%. Já a passagem da linha OSÓRIO X LARANJEIRAS-AGASA subiu 25,23%, passando a custar R$ 6,75.

Na Linha OSÓRIO X LARANJEIRAS-PANNI houve uma redução no preço da passagem, passando de 6,75 para R$ 5,75. Já as demais linhas seguem com o mesmo valor das passagens. Segundo o Decreto, os novos valores começariam a valer 10 dias a partir da publicação, o que acontece nesta sexta-feira (27/05). A nossa equipe entrou em contato com a Transflor e fomos informados que o aumento nas passagens começará a valer a partir da próxima segunda (30). Mais informações no telefone: (51) 99148-7575.

FOTO: Leonardo Vieira

