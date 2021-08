Estão abertas as inscrições para o 1º Passeio Ciclístico Sesc – Triângulo das Águas. No dia três de outubro, a atividade levará os participantes a passarem por Osório, Tramandaí e Imbé em um percurso com diversos pontos contemplativos que priorizam a conexão com a natureza.

O passeio é de 26 quilômetros e terá início às 8h em Osório, passando por uma rota turística entre as lagoas do Armazém e das Custódias (Tramandaí), do Marcelino, Peixoto, Pinguela e Palmital (Osório), Estuário do Rio Tramandaí e as dunas das praias. A atividade busca desafiar os ciclistas com uma distância significativa, e ao mesmo tempo, com belezas naturais, o que estimula o desenvolvimento de forma natural, gradativa e prazerosa de habilidades como integração com o meio ambiente, espírito esportivo, resistência física e psicológica.

As inscrições podem ser feitas por e-mail, no endereço eletrônico: www.sesc-rs.com.br/esporte/ciclismo ou no Sesc da cidade, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1.680 – Loja 1, no Parque Real. O valor é de 30 reais para usuários do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e de 40 reais para o público em geral.

Mesmo em meio à pandemia, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue próximo da comunidade gaúcha. Seguindo as recomendações das autoridades e mantendo os cuidados com a saúde de todos, os serviços continuam sendo entregues e fizeram diferença na vida de milhares de pessoas em 2020, que passaram a ter à disposição alternativas virtuais de produtos e serviços. O portal Perto de Você (www.pertodevc.com.br) segue com programação online e gratuita em variadas áreas como: empreendedorismo, educação, esporte, saúde, cultura, lazer e ação social.

PASSEIO CICLÍSTICO

: No Sesc, na Avenida Getúlio Vargas, 1.680 – Loja 1, no Parque Real ou no site: www.sesc-rs.com.br/esporte/ciclismo. Valor: R$ 30,00 para usuários do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$ 40,00 para o público em geral.

R$ 30,00 para usuários do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$ 40,00 para o público em geral. Data: 03/10 (domingo)

Local de início: Saída no complexo da Lagoa do Marcelino, em Osório.

– Concentração 8h – Largada