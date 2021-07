Acontece no sábado (10), o Passeio de Moto com o presidente Jair Bolsonaro. Após ato realizado em outros estados brasileiros, o Passeio chega ao RS. O passeio inicia a partir das 10h, com concentração em frente a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. De lá o passeio vai seguir pelas BRs 290 (Freeway) e 116 em direção a Canoas, chegando até a BR-386. O retorno acontece pela BR-448 até o centro de Porto Alegre, passando pelas Avenidas Mauá, Padre Cacique, Diário de Noticias e Ipiranga.

Diversos grupos de motociclistas do Litoral Norte e de todo o Rio Grande do Sul já confirmaram a presença no evento. Além disso, também é esperada a participação de motociclistas dos estados de Santa Catarina e Paraná. A expectativa é que mais de 30 mil motoqueiros participem do ato.

Em Osório, vai ser montada uma concentração, a partir das 7h, ao lado da Juvesa, na BR-101. Os organizadores pedem que quem for participar leve um quilo de alimento não perecível. Vale ressaltar, que além do presidente Jair Bolsonaro, é esperada a participação de ministros da República.