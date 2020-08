Os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) prenderam na noite do último sábado (1) quatro homens por posse ilegal de arma de fogo e caça de animais silvestres. As prisões ocorreram em flagrante, durante uma ação realizada pelos agentes na Lagoa do Casamento.

Os indivíduos, que estavam em uma embarcação, estavam em posse de 30 animais silvestres, sendo 20 marrecas pardas e 10 marrecões. No barco foram apreendidas cinco espingardas calibre 12 milímetros e 248 munições (12 e 20 milímetros), além de 71 chamas de borracha e quatro chamas eletrônicas. Os objetos são utilizados para atrair os animais. Também foram apreendidas cartucheiras, baterias e outros objetos utilizados para caça.

Os presos foram encaminhados a Delegacia de Polícia do município, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: Patram