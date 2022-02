A Brigada Militar (BM), por meio da Patrulha Ambiental (Patram) realizou na manhã de terça-feira (8), em Balneário Pinhal, a apreensão de 100 exemplares de Raia-Viola e 30 Tubarões-Martelo. No total, foram apreendidos quase 500 quilos de pescado ilegal. A ação ocorreu durante patrulhamento realizado pela orla de Pinhal.

Dois homens que estavam com o pescado foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP). Segundo o delegado plantonista Fernando Cruz Alexandre, um indivíduo acabou sendo preso por crime ambiental, referente a pesca proibida, com pena prevista de um a três anos de prisão. Após ele pagar a fiança, o preso foi solto e liberado.

Os pescados apreendidos foram encaminhados a Secretaria de Assistência Social de Balneário Pinhal, onde iriam passar por avaliação e caso fosse constatado que estão próprios para consumo seriam doados para instituições do município.

Foto: BM

