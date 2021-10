Os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) foram acionados na terça-feira (19), após uma denúncia de maus tratos a animais. Diante da situação, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, no bairro Mariluz, em Imbé, onde foi confirmado o fato e efetuadas as apreensões necessárias.

Na residência, que estava vazia, foram encontradas 11 gaiolas, sendo resgatados cinco trica-ferros, três azulões, três canários da terra e um coleiro. Além disso, os PMs localizaram 172 pés de maconha e 77 gramas da mesma droga, já preparada para consumo. As plantas de diversos tamanhos estavam em caixas usadas de leite e em baldes.

O material ilícito foi levado a Delegacia de Polícia (DP) de Imbé, onde foi registrada a ocorrência. Já as aves silvestres foram tratadas e levadas ao seu habitat natural. Vale ressaltar que a Polícia já conseguiu localizar e identificar o proprietário do local. O homem, que não teve a identidade e a idade reveladas, foi autuado e vai responder por crime ambiental e tráfico de drogas.

Foto: Patram

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some