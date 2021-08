No domingo (22), os agentes da Brigada Militar (BM), por meio da Patrulha Ambiental (Patram), realizaram a apreensão de mais de quatro toneladas de pescado. A apreensão ocorreu no quilômetro 145 da RSC-101, em Palmares do Sul, durante barreira de fiscalização montada pela Polícia Rodoviária.

A carga com o produto estava em um caminhão com placas de Biguaçu (SC). Ao todo, foram apreendidas diversas espécies de peixes como Anchova, Papa Terra, Pescadinha Amarela e Pescada Maria mole. Após entrarem em contato com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), os Policiais Militares (PMs) realizaram a apreensão da carga e autuaram o motorista do caminhão. Vale ressaltar que a carga foi apreendida visto que apresentou irregularidades no quantitativo do peixe Anchova e por serem todos pescados em área proibida.

O homem foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP), para registro de ocorrência. Já a carga vai ser doada para alguma instituição da região, a qual vai ser indicada pelo órgão executor de políticas e diretrizes nacionais para o meio ambiente.

PROTESTO DOS PESCADORES

A apreensão dos pescados gerou revolta por parte dos pescadores da região. Na manhã desta segunda-feira (23), representantes do Fórum da Pesca do Litoral Norte se reuniram em frente ao posto do Comando Rodoviário de Capivari do Sul. Conforme o presidente do Fórum da Pesca do Litoral Norte, Leandro Miranda, e o presidente da Colônia de Pescadores Z14 de Palmares do Sul, o vereador de Biguaçu, Manoel José de Andrade ‘Maneca’ (MDB) “a apreensão é ilegal, pois não há nenhuma documentação do Ibama comprovando a irregularidade”.

De acordo com os dois, a embarcação que capturou o pescado é a Dom Caetano III, associada ao Sindicato de Armadores da Pesca do RS (Sindarpes-RS) e com todas as licenças e notas fiscais em dia. Leandro Miranda afirmou que entrou em contato com o Ibama e estavam aguardando o retorno do órgão. Ainda na manhã de segunda, a Vigilância Sanitária foi ao local para averiguar a condição do pescado, a qual foi constatada perda total.

Foto: BM