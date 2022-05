Patram apreende rede na Lagoa do Marcelino

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM), por meio da Patrulha Ambiental (Patram), apreendeu na tarde de sábado (30/04), uma rede de pesca na Lagoa do Marcelino. Segundo a Patram, a rede, de 500 metros e de malha oito milímetros, estava cobrindo mais de um terço da lagoa. “A pesca nessa lagoa é insalubre, pois é uma lagoa poluída, e mesmo assim, alguns pescadores, se utilizam dela, e vendem os peixes na comunidade”, alerta o sargento Matias.

Mesmo sendo autorizado pelos órgãos públicos, a Patram está sempre atenta a pesca predatória e uso de petrechos proibidos. A rede apreendida, estava identificada com um protocolo vencido, e sem nome do pescador, indicio suficiente para denotar a tentativa de burlar a fiscalização. Diante dos fatos a rede foi recolhida para a sede do 2º Pelotão de Polícia Ambiental de Osório, para posteriormente ser destruída.

FOTO: Patram

