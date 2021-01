Na tarde deste domingo (17), os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) flagraram a realização de pesca ilegal as margens do Rio Tramandaí, próximo a Barra do João Pedro. Segundo a BM, dois homens estavam utilizando tarrafas para a pesca, utensílios que não são permitidos durante a Piracema (período de desova dos peixes). Vale ressaltar que durante esse período, ocorrido entre 1o de outro e 31 de janeiro, a pesca segue permitida, desde que o pescador siga uma série de normas.

Ao todo, foram apreendidos: três tarrafas, além de 13 peixes das espécies Joanas, Carás e Beiço de Moça. Além desses, outro Cará, que estava vivo, foi encontrado e devolvido ao seu habitat natural. Os dois homens foram autuados e conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: Patram