Ação em Tramandaí apreendeu 16 peixes. – Foto: Patram

Os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) realizaram na sexta-feira (14), realizaram diversas ações de combate à pesca predatória na região. Em uma das ações, realizada nas plataformas de pesca de Tramandaí, os agentes apreenderam 16 peixes da espécie Bagre.

Conforme os policiais, os animais estavam escondidos embaixo de uma das estruturas. Alguns possuíam as ovas na boca e apresentavam perfurações na pele, que indicam a captura por meio de fincão (modalidade proibida), onde o pescador utiliza uma linha ou vara de pesca com molinete e carretilha, um chumbo de fundo e vários anzóis no chicote. Os agentes explicaram que, após o arremesso, o pescador fica fazendo “movimento de vai e vem” para tentar fisgar os peixes que estão em cardume no local.

Ao todo, duas pessoas foram autuadas. Elas vão responder por crime ambiental. Já os peixes apreendidos, foram doados para uma instituição de Tramandaí. Vale destacar que, a pesca do Bagre, amadora ou profissional, segue proibida em todo o RS até o dia 31 de março, data que encerra o período reprodutivo da espécie.

