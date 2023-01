Patram realiza Operação Embarcada

Os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) deflagraram na noite de segunda-feira (9), a Operação Embarcada. Com objetivo de combater os crimes contra a fauna, em especial a pesca ilegal e predatória durante o período de defeso (Piracema), a ação ocorreu na Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí. É válido destacar que durante a Piracema (de 01/11 até 28/02) – época de reprodução dos peixes – é proibida a pesca.de algumas espécies como: Bagre, Dourado, Jaú, Pintado, Lambari, Mandi-Amarelo, Mandi-Prata e Piracanjuva.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram uma rede de espera com aproximadamente 50 metros de comprimento, armada na margem do rio, além de três espinhéis armados e fundeado de um lado ao outro do rio com anzóis sem iscas, medindo 100 metros de comprimento. Conforme a Patram, esses equipamentos são utilizados para fisgar os peixes em qualquer parte do corpo.

Ao todo, foram resgatados 20 peixes da espécie Bagre, todos fisgados nos anzóis e ainda vivos. Eles quais foram socorridos e devolvidos a água. Já o material de pesca foi apreendido e recolhido para destruição. Vale ressaltar que os policiais não conseguiram localizar o proprietário dos equipamentos.

Ao todo, 20 Bagres foram resgatados e

devolvidos para o seu habitat natural.

APREENSÃO DE REDES

Na quarta (11), a Patram realizou a destruição de aproximadamente 900 metros de redes de pesca. A ação ocorreu na Olaria Mesquita, localizada no quilômetro 20 da BR-101, na localidade de Santo Anjo da Guarda, em Três Cachoeiras. Segundo a BM, o material estava sendo utilizado para a prática de pesca ilegal e foi recolhido durante uma ação no Rio Mampituba, na cidade de Torres. Na ocasião, além dos apetrechos de pesca, os policiais encontraram algumas espécies de peixes presas nas redes, as quais foram resgatadas e soltas na água. Porém, os proprietários dos equipamentos não foram identificados.

Fotos: Patram