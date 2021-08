Terminou no último dia 30 de julho, a Campanha Pedacinhos de Amor, realizada em parceria entre o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Nesse ano foram recebidos 7.690 quadradinhos de crochê e 1.549 novelos de lã, os quais estão sendo transformados em mantas a serem distribuídas a pessoas em situação de vulnerabilidade social em todo o RS.

Criada pelo Programa de Voluntariado do Sesc Comunidade, de Porto Alegre, a iniciativa, nesse ano, foi ampliada para todo o Estado para engajar mais pessoas no combate ao frio. Após o recebimento nas Unidades, o material é encaminhado a projetos sociais e grupos de voluntários, que produzem as mantas e fazem a distribuição a entidades como Instituições de Longa Permanência para Idosos e Casas de Passagem.

Mesmo em meio à pandemia, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue próximo da comunidade gaúcha. Seguindo as recomendações das autoridades e mantendo os cuidados com a saúde de todos, os serviços continuam sendo entregues e fizeram diferença na vida de milhares de pessoas em 2020, que passaram a ter à disposição alternativas virtuais de produtos e serviços. O portal www.pertodevc.com.br segue com programação online e gratuita em variadas áreas como: empreendedorismo, educação, esporte, saúde, cultura, lazer e ação social.

Foto: Sesc