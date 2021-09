O dia da Independência foi marcado com milhares de pessoas às ruas em protesto ao cerceamento de liberdades, de ataques à Democracia e de desrespeito à Constituição. O povo brasileiro que antes assistia a tudo calado agora está buscando seus direitos e vendo o esquema montado pelos comunistas para levar o país a ruína e a uma ditadura mais sanguinária a exemplo de países como Cuba, China e União Soviética, isto sem falar na recente Venezuela e Argentina.

O STF tem se mostrado ativista e refém de seus patrões que os incumbiram nos cargos. Esqueceram-se estes o juramento de respeito à Constituição e de defesa dos direitos individuais. As ações de dois ministros reportam a era Romana, considerados como os Imperadores da Toga e impingindo decisões estapafúrdias sob a alegação de defesa da Democracia. O inquérito das fake news é somente o pano de fundo para uma caça a detratores que criticam a má atuação do Supremo intervindo nos demais poderes. Aliás a maior fake news vem do próprio STF quando seu presidente diz apoiar as ações ditatoriais de um ministro e transformando a corte num bando auto protetor quando diz “mexeu com um mexeu com todos”. Sinal de que não há independência entre os ministros e sim discussões acaloradas e purpurinadas.

A corte provoca o Executivo e interfere, enquanto mantém o Legislativo cativo sob “argumentações” convincentes a ponto de impingir a criação de uma CPI integrada por ladrões.

A revolta da população é legítima, pois a esquerda ainda não entendeu que as eleições foram perdidas por que discutiam pela repartição das moedas da roubalheira enquanto o povo buscava o norte para fugir da ameaça comunista e da roubalheira instituída em todos os setores e poderes da República. O maior ladrão do país disse certa vez em lampejo de clareza, quando estava prestes a ser preso, de que havia “um governo acovardado, um STF acovardado, um congresso acovardado”, além da cobrança do procurador da República Rodrigo Janot, que não lhe defendia.

A cada dia os acovardados agora buscam se insurgir, não há mais um Executivo subserviente aos planos de Zé Dirceu, o Congresso liderado por “rabos-presos” está a serviço do STF que tenta manter seu “status quo” das benesses e mordomias, mas atrelado a Zé Dirceu e se organiza como um partido político e não como a Corte Suprema do país.

O povo cansou e parte para o confronto de ideias apoiando o presidente que tem buscado se manter dentro das regras constitucionais. Mesmo assim o STF que já determinou mais de 120 decisões intervindo no Poder Executivo desde 2019. O manifesto de 7 de Setembro desmentiu as fake news das pesquisas presidenciais que colocam o ladrão do país em condições de preferência do eleitorado. A resposta das ruas deixa claro que a eleição de 2022 irá surpreender com a votação em primeiro turno, salvo se algum “algoritmo” não intervir na centralização da apuração.

A mídia nacional tenta impingir ao movimento como ato antidemocrático, mas nenhum episódio de vandalismo ou agressão foi registrado e a população apenas estava mostrando sua força, ao contrário dos bandidos comunistas que depredam e saqueiam lojas e bancos. Um movimento que separou o joio do trigo, colocando as pessoas de bem e que desejam o melhor para o país e aqueles que querem a anarquia e saquear a nação e exterminar a pobreza oferecendo migalhas e condições indignas de vida.

Pela Constituição e liberdade o povo não vai se calar e vai provar que “todo poder emana do povo”.

