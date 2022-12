Penitenciária do Litoral recebe doação de livros

As detentas do Presídio Estadual Feminino de Torres (PEFT) receberam a doação de aproximadamente 400 livros. A ação faz parte do Projeto Doe um Livro para as reeducandas de Osório, que é realizado pelo Curso de Direito da Ulbra, Campus Torres, em parceria com o Ministério Público (MP).

O promotor de Justiça Vinícius de Melo Lima participou da entrega realiza na última quinta-feira (8), data na qual é comemorado o Dia da Justiça: “Senti uma imensa alegria em participar dessa atividade, seja por acreditar no valor da educação para a vida das pessoas, seja pela preocupação com a humanização das penas em condições dignas”, destacou Lima. O promotor também exaltou o trabalho da diretora do PEFT, Juliana Malacarne Einsfeld, e dos demais agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), que, segundo ele “prestam relevantes serviços para a sociedade”, além da coordenação do Curso de Direito da Ulbra e comunidade acadêmica “pelo tanto que se empenharam neste projeto social”, ressaltou.

Foto: MP