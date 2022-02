Os agentes da Rondas com Apoio de Motocicletas (Rocam) da Brigada Militar (BM) foram acionados no início da manhã de segunda-feira (31/01), após uma moto ter sido roubada em Imbé. Os Policiais Militares (PMs) iniciaram as buscas no município e localizaram os suspeitos na Avenida Nilza Costa Godoy.

Ao avistarem os policiais, os dois homens não obedeceram a ordem de parada e arrancaram em alta velocidade, dando início a perseguição. Durante a fuga, os criminosos seguiram em direção a Tramandaí, passando a Ponte Giuseppe Garibaldi em direção ao Centro da cidade. Após andarem por mais algumas quadras, os PMs conseguiram capturar a dupla na Avenida Fernandes Bastos.

Os indivíduos de 27 e 31 anos, respectivamente, ambos com antecedentes por roubo e furto, foram presos em flagrante e conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência. Já a moto roubada, foi devolvida ao seu proprietário.

