A Brigada Militar (BM) foi acionada após receber informações sobre o furto de cabos de alta tensão próximo a Ponte do Jacaré, no município de Mostardas. Os Policiais Militares (PMs) foram informados de que os ladrões estariam abordo de um veículo na cor vermelha. Diante da situação, os PMs iniciaram buscas na região, até localizar um automóvel em situação suspeita.

Os indivíduos, ao avistarem as viaturas, fugiram, dando início a uma perseguição que se estendeu por 60 quilômetros da RSC-101, em direção ao Palmares do Sul. Devido a um nevoeiro, causando baixa visibilidade, sem contar a situação precária da rodovia, os policiais não conseguiram se manter próximos aos suspeitos por boa parte do caminho.

Em um ponto da rodovia, o carro dos indivíduos foi encontrado capotado pelos PMs, as margens da estrada. No veículo foram encontrados 21 rolos de cabos de energia. Porém, os homens acabaram fugindo. A Polícia está investigando o caso e, até o momento ninguém foi preso.

SEM LUZ – Devido ao furto, praticamente toda a cidade de Tavares acabou ficando sem luz em boa parte da sexta-feira (2). Funcionários da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) intensificaram os trabalhos na região, mas o fornecimento de energia só voltou ao normal no início de sábado (3).

Foto: BM