Perseguição termina com homem preso na ERS-786

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) realizavam patrulhamento na ERS-786, no trecho entre Xangri-lá e Imbé, durante a madrugada de quinta-feira (22), quando avistaram um veículo Gol trafegando pela rodovia com os faróis apagados. No automóvel estavam dois homens.

Os policiais deram ordem de parada, mas o motorista seguiu em fuga, dando início a uma perseguição. Segundo o CRBM, o condutor teria realizado manobras perigosas, passando em semáforos vermelhos, andando na contramão, entre outras infrações. Além disso, o homem teria tentado jogar o carro contra pedestres e um policial, mas sem êxito. No final, ele foi capturado em Imbé.

Durante a abordagem, os policiais flagraram que o motorista, de 29 anos, estava utilizando uma tornozeleira eletrônica. Em consulta ao sistema, os agentes confirmaram que o indivíduo possuía uma extensa ficha criminal, com antecedentes por roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo, posse de entorpecentes, entre outros crimes. Após recusar fazer o teste do bafômetro, o indivíduo foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência. Já o passageiro que estava com ele, de 23 anos, foi ouvido e liberado.