Inicia nesta terça-feira (15), o período onde é permitida a pesca de cabo no Litoral gaúcho. Esta permissão, segundo Instrução Normativa, se estende até 15 de dezembro. A pesca com rede de cabo não utiliza embarcação e as redes ficam dispostas na zona de arrebentação a cerca de 250 metros da praia.

Os pescadores transportam o equipamento até o ponto de pesca utilizando cordas. As redes são do tipo emalhe e instaladas perpendicularmente à costa, sendo uma extremidade fixada na areia e a outra, na zona de arrebentação em profundidades de até dois metros. A fixação das duas extremidades se dá por um sistema de cabos, estacas e âncoras.

Os locais utilizados pelos pescadores são demarcados pelas prefeituras e foram regulamentados. Conforme o vice-presidente do Fórum da Pesca do Litoral Norte, Leandro Miranda, há uma expectativa muito boa principalmente com a safra da tainha que acontece a partir de abril. Leandro Miranda alertou aos banhistas e pescadores que respeitem a sinalização dos locais determinados para pesca, banho e surfe.

Foto: Divulgação

