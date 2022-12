Pesca do Camarão é liberada na Bacia do Rio Tramandaí

A Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou na edição de quinta-feira (22) do Diário Oficial da União, a Portaria nº 1.419 de 21 de dezembro de 2022. O documento estabelece a liberação da pesca do camarão no período de 22/12 de 2022 até 21/06 de 2023.

A portaria foi emitida após o Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos da UFRGS (Ceclimar) encaminhar um relatório técnico para a Secretaria de Aquicultura e Pesca. Conforme o relatório, o tamanho médio do camarão pescado por meio da modalidade aviãozinho chegou a 10,4 centímetros e pescado na tarrafa atingiu 11,4 centímetros. De acordo com normativa do Ibama, o tamanho mínimo para liberação da pesca é de nove centímetros. Conforme dados do Fórum da Pesca do Litoral Norte, pelo menos 100 famílias trabalham com a pesca do camarão na Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí.

Foto: Divulgação