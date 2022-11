Pescador é morto a tiros

A Brigada Militar (BM) foi acionada no início da madrugada de sábado (26), após moradores ouvirem tiros em um bairro de Torres. Os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, na Rua Inácio de Matos, onde encontraram um homem morto, com marcas de ferimento causadas por arma de fogo. A vítima, de 55 anos de idade, foi identificada como Júlio César Rocha Martins.

Testemunhas relataram que viram dois homens armados atirarem contra Júlio César e logo após, escondido as armas dentro de um carrinho de bebê, no interior de um automóvel. Após buscas na região, os policiais conseguiram apreender outro carro, um Vectra de cor cinza, que também teria sido utilizado durante o crime. O automóvel foi encontrado abandonado na Rua Ariel Silva, com as portas abertas e o motor ainda quente.

A Polícia Civil está investigando o caso e suspeita que dois indivíduos estariam relacionados com a morte do pescador. A vítima, aliás, teria registrado ocorrência contra um dos suspeitos, após sofrer ameaça. A PC suspeita que esse homicídio esteja relacionado com outra morte ocorrida em Torres, no último mês de agosto. Até o momento nenhum suspeito foi localizado ou preso.