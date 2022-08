Pesquisa da Fiergs aponta percepção positiva da sociedade gaúcha sobre o setor industrial

Foi divulgada na terça-feira (16), durante almoço comemorativo aos 85 anos da Fiergs, a pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do RS (Fiergs) que revela a avaliação da sociedade gaúcha sobre o setor industrial no Estado. Para 78%, a percepção é positiva por gerar empregos e recursos ao Estado, aumentar o PIB, investir em tecnologia e trazer esperança. “Dentre as citações que justificam a imagem positiva chama a atenção o item que coloca a indústria como um setor que ‘traz esperança’. O significado deste resultado é extremamente importante pelo sentido de futuro para a sociedade. E acreditamos que o futuro, ao trabalho da indústria pertence. As fábricas estão no centro da economia, dando tração ao desenvolvimento”, afirmou o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

Na análise sobre a influência da indústria no RS, 61,9% dos gaúchos acreditam que ela ajuda muito no desenvolvimento econômico. “A indústria, com as suas máquinas e equipamentos, impulsiona os avanços da agricultura de precisão e responde por mais de 60% do agronegócio. Também fabricamos tudo para o comércio eletrônico, que vem crescendo de forma exponencial, além dos equipamentos do varejo físico, através dos sistemas de autosserviço”, disse o presidente da Fiergs. O levantamento foi elaborado, em julho, pelo Instituto Pesquisas de Opinião, e incluiu oito regiões do Estado, com 1,5 mil entrevistas em 52 municípios.

85 ANOS DE FUNDAÇÃO – Em 14 de agosto de 1937, era constituída a Fiergs, que atualmente conta com 109 Sindicatos Industriais filiados e representa 50 mil fábricas que geram 850 mil empregos diretos. “Hoje, 85 anos depois, a Federação se orgulha de sua trajetória, mantendo viva a inspiração daqueles pioneiros que buscavam as condições mínimas para o crescimento de suas fábricas”, ressaltou Gilberto Petry.

Ao saudar a Fiergs pelos seus 85 anos, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, enfatizou que apenas o setor produtivo, o empreendedorismo, é capaz de fazer a transformação social. Já o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, representando o governador Ranolfo Vieira Júnior, chamou a atenção para a relevância da Fiergs junto à sociedade gaúcha. “Sem indústria não há desenvolvimento econômico, e sem desenvolvimento econômico, não há desenvolvimento humano”, discursou.

METAVERSO – Depois de homenagear o passado e analisar os fatos da conjuntura atual, celebrando a imagem positiva da indústria na opinião pública gaúcha, o presidente da Fiergs apresentou uma visita ao atual estágio da sede virtual da entidade no Metaverso. Através de arquitetura digital, projetada num telão de led de 24 metros quadrados, foram mostrados o prédio institucional e o show room de produtos fabricados no RS. “Trata-se de um projeto de longo prazo, mas o importante é desbravar essa tendência para depois compartilhar a experiência com o setor industrial”, disse Petry. Esse projeto de futuro colocou a Fiergs como a primeira entidade do país a ingressar no Metaverso.

