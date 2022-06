Pessoa fica ferida durante incêndio em padaria

Padaria em Osório ficou parcialmente queimada devido ao incêndio.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na noite da última quarta-feira (25) após uma padaria pegar fogo em Osório. Os Bombeiros foram até o estabelecimento comercial, localizado na Rua Santos Dummont, no bairro Albatroz, e conseguiram apagar as chamas. Porém, o local ficou parcialmente destruído, havendo queima de parte da produção, no revestimento do piso e de PVC da padaria.

Segundo o tenente Valdecir Ambrósio, uma pessoa que trabalha no local acabou se ferindo, ao tentar apagar as chamas. O homem, que não teve a identidade e idade reveladas, foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) com queimaduras nas mãos. A causa do incêndio não foi divulgada.

OUTROS INCÊNDIOS

Ainda em Osório, na manhã de quinta (26), os Bombeiros precisaram conter um incêndio em uma residência localizada na Rua Costa Gama, no Centro da cidade. Conforme os agentes, o fogo teria atingido uma geladeira. Os bombeiros tiveram que usar proteção respiratória para acabar com as chamas, já que havia muita fumaça do eletrodoméstico, liberando gases tóxicos. O fogo foi controlado sem maiores danos no imóvel. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Já na noite de quinta-feira, um incêndio atingiu uma residência no município de Terra de Areia. Os Bombeiros foram acionados por volta das 20h e quando chegaram a moradia de madeira, localizada na Estrada do Ressaco, no bairro Espigão, o fogo já havia destruído praticamente toda a casa. Uma mulher e duas crianças que estavam no local durante o incêndio não se feriram. A causa do incêndio não foi informada.

Residência ficou praticamente destruída em incêndio em Terra de Areia.

