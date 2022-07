Pessoas armadas são presas no Litoral

Os agentes da Brigada Militar (BM) foram acionados na noite de segunda-feira (11), após receberem informações sobre um carro roubado estar trafegando pelo interior de Santo Antônio da Patrulha. Após buscas na região, os Policiais Militares (PMs) localizaram o automóvel na localidade de Costa do Miraguaia.

Após consulta ao sistema, foi constado que o automóvel estava em situação de roubo e com as placas clonadas. Conforme a BM, o Ford Ka teria sido roubado em Porto Alegre e trazido para o Litoral. Os brigadianos foram informados de que um indivíduo teria abandonado o carro no local.

Depois de algum tempo, os PMs localizaram o suspeito no Condomínio Santo Antônio, em outra região da cidade. O homem de 22 anos de idade, com diversos antecedentes, foi preso em flagrante. Em um dos apartamentos do condomínio, a BM prendeu uma mulher, também de 22 anos. No local foram apreendidas duas pistolas calibre nove e 380 milímetros, 85 munições, além de um celular.

O casal foi levado à Delegacia de Polícia (DP) de Santo Antônio para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

