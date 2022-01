Veículo acabou caindo dentro de arroio, próximo a entrada do túnel de Morro Alto.

Um acidente de trânsito ocorreu no final da manhã de segunda-feira (3), em Osório. Um automóvel Corsa Classic acabou capotando na altura do quilômetro 70 da BR-101, em Osório, próximo a entrada do túnel de Morro Alto. Segundo o condutor do Corsa, Gleiton Paiva, um outro veículo, um Ford Fiesta, teria cruzado a frente dele e causado a colisão.

Gleiton acabou perdendo o controle da direção do carro, que acabou batendo no guard rail lateral da pista e caindo dentro de um arroio. Já o Fiesta parou no lado contrário da rodovia após atravessar o canteiro. Segundo os socorristas da CCR Viasul, os quais ajudaram na ocorrência, os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos graves.

Preocupado com a esposa e a filha, que estavam dentro do veículo, Paiva conseguiu socorrer as duas e retirá-las pela janela do automóvel. Segundo Gleiton, a família, que mora em Gravataí, na região Metropolitana, seguia de férias para a cidade de Palhoça (SC), quando sofreu o acidente. “Fomos salvos pelo cinto de segurança. Olha aqui a marca”, declarou o motorista, grato por não ter sido arremessado para fora do carro.

Por sorte a mulher de Gleiton acabou sofrendo apenas ferimentos nas pernas. Já ele e a filha tiveram apenas ferimentos leves. O trânsito precisou ser bloqueado para o atendimento das vítimas, voltando a funcionar normalmente na tarde de segunda.

Foto: Tiago Boff

