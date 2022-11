Pessoas morrem carbonizadas em acidente na BR-101

O último final de semana foi marcado por acidentes nas estradas do Litoral Norte gaúcho. Na tarde de sábado (26), um veículo acabou pegando fogo após sair da pista e capotar na ponte sobre o Rio Sanga Funda. O acidente de trânsito ocorreu na altura do quilômetro 52 da BR-101, no município de Terra de Areia.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado por volta das 15h e 40min e, quando chegou ao local, encontraram o automóvel praticamente consumido por completo pelas chamas. Os agentes relataram que encontraram uma mulher com o corpo para fora do carro, mas infelizmente, já sem vida. Outra mulher, que estava no veículo, também acabou morrendo carbonizada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Fiat Palio, com placas de Praia Grande (SC), seguia no sentido Torres – Osório quando saiu da pista, subiu na mureta de proteção, passou sobre o rio e colidiu no barranco da margem oposta, onde acabou pegando fogo. O trecho chegou a ficar parcialmente bloqueado para realização da Perícia. O nome das vítimas não foi divulgado.

ADOLESCENTES ATROPELADOS

Um motorista fugiu após atropelar um adolescente na noite da última sexta-feira (25), em Osório. Conforme a PRF, o condutor teria perdido o controle do veículo e invadido o acostamento da via, onde os menores, de 13 e 15 andavam de bicicleta. A colisão aconteceu por volta das 20h, no quilômetro 80 da BR-101.

Após atropelar os ciclistas, o homem fugiu sem prestar socorro. Condutores que passavam pelo local e flagraram o acidente, pararam para prestar socorro. Segundo a PRF, um dos menores precisou ser retirado na pista para não ser atropelado. As vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, foram socorridas pelos Bombeiros e levadas ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório.

Devido à gravidade dos ferimentos, um dos ciclistas precisou ser transferido para o Hospital Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. Já o outro, segue internado no HSVP, sem risco de morte. A Polícia está investigando o caso e até o momento não conseguiu identificar o automóvel envolvido no acidente e nem a pessoa responsável pelo atropelamento dos dois adolescentes.

A PRF alerta os ciclistas para terem cuidado quando forem trafegar as margens da rodovia, principalmente à noite. De acordo com a PRF, caso seja possível, é melhor evitar transitar nas rodovias. Se for insistir, o recomendado é que o ciclista ande afastado da faixa de rolamento dos veículos e sempre bem sinalizado.

OUTRO ACIDENTE

Na noite de domingo (27), um Ford Ka acabou capotando ao sair da pista no quilômetro 18 da Avenida João de Magalhães (ERS-786), em Tramandaí. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o condutor seguia em direção a ERS-030, quando acabou perdendo o controle da direção. O carro chegou a passar por uma cerca e parou em uma área de campos, as margens da rodovia.

O motorista, que não teve a identidade e a idade reveladas, estava sozinho no veículo. Ele foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tramandaí, com ferimentos leves. Após ser atendido, ele foi liberado.