Pessoas são presas e adolescente apreendido por tráfico

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quinta-feira (19), foi deflagrada em Osório mais uma fase da Operação Força Tática. No bairro Porto Lacustre, um homem, de 24 anos, e um adolescente, de 17 anos, foram abordados.

Com a dupla foram apreendidas 83 porções de cocaína e duas porções de maconha, além de aproximadamente mil reais e mais 100 pesos argentinos (cerca de R$ 2,84). O homem e o menor, ambos com passagens policiais por tráfico, foram levados à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

MAIS DE DOIS QUILOS DE DROGAS APREENDIDAS

Entre o final da noite de quinta (19) e a madrugada de sexta-feira (20), quatro pessoas foram presas por tráfico na região. As prisões foram realizadas durante denúncias e patrulhamento de rotina realizado pelos Policiais Militares (PMs). Em Torres, dois indivíduos, de 20 e 21 anos, respectivamente, foram presos no Centro da cidade. Durante a ação foi apreendido 1,5 quilo de maconha, duas porções de cocaína, três balanças de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 738,00. A dupla já possuía antecedentes por lesão corporal ameaça e tráfico de entorpecentes.

Em Xangri-lá, os PMs realizavam patrulhamento no bairro Sambaqui, quando avistaram um homem em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. O indivíduo, ao perceber a presença dos brigadianos, tentou se desfazer de uma bolsa, a qual foi apreendida contendo 402 porções de cocaína, uma balança de precisão, uma touca ninja, um binóculo, quatro celulares e 360 reais em dinheiro. O criminoso acabou sendo preso em flagrante.

Já em Tramandaí, a prisão ocorreu no bairro São Francisco II. O indivíduo de 42 anos, que possui diversos antecedentes, foi preso com 120 porções de cocaína e cerca de 400 gramas de maconha. Todos os presos foram levados à Delegacia, juntamente com os materiais apreendidos, para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Ação policial apreendeu dinheiro, objetos e diversas porções de maconha e cocaína.

OUTRAS PRISÕES

No sábado (21), um casal foi preso com entorpecentes no Centro de Terra de Areia. Após receberem denúncias de que pessoas estaria realizando tele-entrega de drogas, os policiais realizaram buscas no município, quando avistaram o veículo suspeito. No automóvel, estavam um homem, de 28 anos, e uma mulher, de 23, ambos com antecedentes por tráfico.

Além do casal, os filhos deles (ambos menores de idade) também estavam no carro durante a abordagem. Durante a revista, foram encontradas 16 porções de cocaína e oito pedras de crack. Também foram apreendidos os celulares dos criminosos. Homem e mulher foram presos e encaminhados à Delegacia para registro de ocorrência. Já os filhos do casal foram levados aos cuidados do Conselho Tutelar.

Também no sábado, dois homens foram presos na Vila Norte, em Mostardas. Durante patrulhamento na Rua Gonçalves Braga, os brigadianos avistaram os suspeitos arremessando uma mochila para dentro do pátio de uma casa e resolveram abordá-los. Na mochila foram encontrados 48 pinos e uma porção grande de maconha, além de uma balança de precisão. Já com um dos indivíduos foram apreendidos mais 12 pinos da mesma droga. A dupla foi presa e levada a DP, onde foi registrada ocorrência.

Já na madrugada de domingo (22), os PMs abordaram na praia de Magistério, em Balneário Pinhal, um veículo Gol, que estava realizando o serviço de tele-entrega de entorpecentes. A ação acontece por volta das 4h, na Rua Taquara. No veículo foram apreendidas pedras de crack, pinos de cocaína e mais de 3,5 mil reais em dinheiro.

O motorista do carro relatou aos brigadianos que guardava mais entorpecentes em sua casa. Os policiais foram até o local, onde confirmaram o faro. Na residência também foram aprendidas duas espingardas calibre 28 milímetros, uma máquina de cartão de crédito, além de diversos objetos como celulares e um relógio de pulso. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Balneário Pinhal apreendeu drogas, objetos, armas e mais de R$ 3,5.

FOTOS: BM