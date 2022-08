PF cumpre mandados em investigação de comercialização de cédulas falsas em redes sociais

A Polícia Federal (PF), com auxílio dos Correios, deflagrou na quarta-feira (3), uma Operação com objetivo de reprimir a comercialização de cédulas falsas, por meio de redes sociais. Foram cumpridos dois mandados de busca nos municípios de Arroio dos Ratos e Xangri-lá, onde foram apreendidos os celulares dos investigados.

A apuração teve início em junho e identificou que os investigados adquiriam cédulas falsas em redes sociais e recebiam as notas por encomendas enviadas pelos Correios. Durante as investigações, foram interceptadas 65 notas falsas, totalizando três mil reais em cédulas forjadas. Vale ressaltar que o crime de moeda falsa tem pena de reclusão de três a 12 anos, além de pagamento de multa

A intensificação da repressão com a aplicação de técnicas de inteligência no combate à falsificação de moedas e a desarticulação de organizações criminosas em todo o Brasil têm resultado na queda da circulação de cédulas forjadas. Somente na região de atuação da Superintendência Regional da Polícia Federal, a qual abrange Porto Alegre, Região Metropolita e Litoral Norte, de janeiro até agosto deste ano foram apreendidas 628 cédulas falsas, totalizando o valor de R$ 37.105,00 (trinta e sete mil cento e cinco reais). Já em 2021, foram apreendidas 2.099 cédulas falsas, totalizando o valor de R$ 174.487,00 (cento e setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais).

Foto: PF

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some