Uma aeronave ficou a deriva na Lagoa dos Barros, no final da manhã de sábado (9). O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado pelo próprio piloto. Segundo o CBM, o piloto, um homem de 60 anos de idade, relatou que precisou fazer o pouso na lagoa, após o avião ter sofrido uma pane elétrica na tentativa de decolagem. Com auxílio dos guarda-vidas e duas moto aquáticas, os agentes conseguiram resgatar o piloto e retirar a aeronave da água. Felizmente o homem não se feriu e, se recupera do susto.

Foto: CBM