Na terça-feira (23), o governo municipal assinou a ordem de serviço para execução do plano de orla e manejo de dunas, nas praias de Atlântida Sul e Mariápolis. O projeto vai ser executado pela empresa Seagrass Gerenciamento Costeiro e terá o custo de R$ 130 mil. Ao todo vão ser produzidos três projetos: Os planos de Gestão Integrada (PGI) da orla, de manejo das dunas e o de educação ambiental.

Para o prefeito Roger Caputi, a assinatura para execução do plano é um marco para Osório. “Teremos um plano organizado, um plano sério, que vai mostrar de que forma o cidadão vai interagir com as dunas e com o nosso litoral. Então, (é) importante esse momento e me sinto honrado de dar seguimento a esse projeto que iniciou no governo anterior” frisou Roger.

O proprietário da empresa Seagrass Luiz Tabajara, responsável pela execução do plano, ressaltou que nos últimos 20 anos o processo erosivo está muito acelerado e as dunas recuaram de 10 a 15 metros nesse período. “É um trabalho muito importante que a gente espera ter um resultado positivo junto com o Governo Municipal e a sociedade civil. O objetivo é realizar um planejamento de longo prazo, resultando em um pacto de 10 anos pelo menos”, declarou.

O secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Fernando Campani, ressaltou que a importância do projeto, principalmente para as próximas gerações. “O plano de manejo de dunas é importante para nós e para as futuras gerações, por isso nos sentimos bastante honrados de participar desse processo ao lado da sociedade. Vai ser um planejamento construído com a participação das pessoas, vamos instigar as reuniões participativas, esclarecendo o ponto de vista técnico. Vai ser um marco na história, podendo ter uma praia segura, com segurança jurídica, sempre respeitando os elementos da vida”, declarou Campani.

Vale ressaltar que também estiveram presentes na ocasião, o subprefeito de Atlântida Sul, Caio Rosa; o vereador João Pereira (MDB), além de técnicos da secretaria de Meio Ambiente.

Foto: PMO