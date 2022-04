Arquiteto Alencar Massulo apresentou o trabalho em desenvolvimento aos vereadores e demais presentes.

OSÓRIO – Assunto bastante recorrente nas últimas semanas, o Plano Diretório do município voltou a ser pauta de discussão, dessa vez na Câmara de Vereadores, durante reunião realizada na manhã de quarta-feira (6). O encontro contou com a presença dos vereadores Charlon Muller, Ed Moraes e João Pereira do MDB; Luis Carlos Coelhão, Maicon Prado e Ricardo Bolzan do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas; além do arquiteto e urbanista da Equipe de Gestão Territorial, Alencar Massulo. Também acompanharam a reunião, o ex-prefeito Eduardo Renda, assessores dos gabinetes e do Departamento Jurídico do Legislativo.

Durante a sua fala, Alencar aproveitou para apresentar aos presentes o trabalho que está sendo realizado. Segundo Massulo, o cronograma elaborado pela equipe técnica prevê o encaminhamento do Plano Diretor ao Legislativo em agosto, para ser analisado e apreciado pelos vereadores até o final de 2022.

O arquiteto e urbanista ressaltou que, além dos cinco técnicos municipais e dos nove integrantes do Conselho do Plano Diretor, o processo de revisão contará com a participação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e de crianças da rede pública municipal de ensino, que apresentarão sugestões de como querem a cidade de Osório. A iniciativa inovadora tem, ainda, o suporte técnico da Rede Internacional Cidade das Crianças. Já a sociedade pode contribuir com ideias, preenchendo formulário disponível no Instagram (@planodiretorosorio).

Foto: Adriana Davoglio

