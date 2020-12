A prefeitura local publicou na última sexta-feira (11), o Decreto no 206/2020, o qual estipula o novo cronograma de Plantão 24 horas das Farmácias na cidade. Segundo o Decreto, todos os estabelecimentos farmacêuticos “efetivamente em funcionamento”, no município devem cumprir o plantão pelo período se sete dias, realizando o atendimento das 0h até às 7h. Vale ressaltar que a ordem do rodízio foi estabelecida por sorteio.

Conforme o Decreto, novos estabelecimentos que vierem a ser inaugurados na cidade vão ser incluídos no final da lista. Caso alguma farmácia encerre suas atividades no município, a mesma vai ser substituída no cronograma de Plantão 24 horas pela próxima da lista. Após o final do cronograma, o Plantão 24 horas segue novamente com a primeira da lista e assim por diante.

A seguir segue o cronograma iniciado nesta segunda-feira (14), até o dia 31 de janeiro de 2021.

FARMÁCIA ENDEREÇO INÍCIO TÉRMINO São João Rua Costa Gama, 808. 14/12 20/12 Farmais Rua João Sarmento, 400, Sala 01 (em frente ao Hospital). 21/12 27/12 Hercílio Moacir Pereira da Luz ME Rua Costa Gama, 891 (esquina com a Major João Marques). 28/12 03/01/21 São João Rua Costa Gama, 808 04/01/21 17/01/21 Tio Toni Rua Cônego Pedro Jacobs, 877, Sala 03. 18/01/21 24/01/21 Agafarma Rua João Sarmento 437, Sala 01. 25/01/21 31/01/21