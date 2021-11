A prefeitura osoriense, por meio da Secretaria Municipal de Saúde atualizou o cronograma do Plantão das Farmácias 24 Horas na cidade. A seguir veja como ficou o cronograma até o início de dezembro:

FARMÁCIA ENDEREÇO INÍCIO São João Rua Costa Gama, 808 8/11 Tio Toni Rua Cônego Pedro Jacobs, 877 15/11 Agafarma (na Cedil) Rua João Sarmento, 437 22/11 Farmais (ao lado da Casa Maria) Avenida Marechal Floriano, 1.089 29/11

Foto: Divulgação

