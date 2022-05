FARMÁCIA ENDEREÇO INÍCIO TÉRMINO Agafarma Rua João Sarmento, 437/sl 01 2/5 8/5 Farmais Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.089/sl 03 9/5 15/5 Life Farmácia Rua Quinze de Novembro, 1101 16/5 22/5 Maxxi Econômica Rua Machado de Assis, 455 23/5 29/5 Asssociadas Rua Costa Gama, 771 30/5 5/6

