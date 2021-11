A Plataforma de Atlântida, na cidade de Xangri-lá, deve passar por reformas. A iniciativa é do deputado federal Jerônimo Goergen (Progressistas). No próximo dia 18 desse mês, uma equipe de engenharia da empresa Kibag chega ao Litoral para analisar as possibilidades de restauração da Plataforma.

A empresa suíça é detentora da tecnologia do Ahadur, um concreto de altíssimo desempenho, reforçado com fibras. Caso seja confirmada a parceria, essa seria a primeira obra no país realizada com esse material. Vale destacar que o produto já está armazenado no Porto de Santos (SP) e em processo de certificação junto ao Ministério da Infraestrutura.

PLATAFORMA – Inaugurada em agosto de 1970, a Plataforma de Atlântida está localizada no município de Xangri-lá. Com mais de 50 anos de vida, a estrutura de 350 metros foi construída com uma tecnologia que previa uma vida útil estrutural de aproximadamente 30 anos. Hoje, a estrutura sofre com a ação do tempo e o impacto do mar. A Associação dos Usuários da Plataforma de Atlântida reconhece que, sozinha, a entidade é incapaz de preparar a plataforma para as próximas duas gerações. Atualmente, a Plataforma de Atlântida se mantém com a mensalidade de R$ 100 paga pelos 220 associados e com o ingresso para visitação de R$ 8,00, que dá direito a duas horas de permanência no local.

