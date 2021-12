Entre os dias 24 a 28 de novembro, foi realizado em São Paulo (SP) o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. O Policial Militar (PM) do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), Alex Dos Santos Dias, esteve participando da competição e conquistou a medalha de Prata na sua categoria, a qual disputou com outros 21 atletas.

O soldado, que pratica a modalidade há 15 anos, é instrutor de defesa pessoal da Brigada Militar (BM) nos cursos de formação de soldados, sargentos, e de tenentes. Ele já conquistou diversas medalhas nos campeonatos Gaúcho, Brasileiro, Sul-Brasileiro e Sul-Americano e pela 1ª vez conquistou uma medalha no mundial.

“Foram três meses de preparação intensa para o campeonato, no qual recebi todo o apoio do comando da escola”, contou Alex. Para a Brigada, “o desenvolvimento de outras potencialidades além da função policial militar trazem um retorno positivo, tanto para a defesa pessoal em que o soldado Alex é instrutor como para o nome da Brigada Militar”, declarou a instituição.

Foto: BM

