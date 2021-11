Na tarde de quarta-feira (10), ocorreu a formatura do 1º Curso de Especialização em Força Tática (CEFT). A cerimônia ocorreu em Porto Alegre, na sede do 1º Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). O curso teve início em 18 de outubro e teve carga de 200 horas-aula, com a finalidade de nivelamento e especialização dos policiais militares que atuam nas equipes de Forças Táticas da Brigada Militar (BM).

Entre os formandos, estão quatro Policiais Militares (PMs) do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral Norte (CRPO Litoral): os soldados Fabrício Viviam Nogueira e Maurício Menezes Martins, do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM); e Diego Pollis e Fernando Dias Sparremberger, do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT).

Eles passarão a usar em suas fardas o distintivo do CEFT, cujo símbolo é uma águia, que representa soberania e imponência. A águia é uma ave muito hábil, extremamente instintiva e alerta, capaz de permanecer atenta a tudo em sua volta. É, também, símbolo de agilidade, sabedoria, força, coragem, vigilância e proteção, características que devem ser almejadas e aperfeiçoadas pelo policial militar que integra equipe de Força Tática.

FOTO: BM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some