Na segunda-feira (8), teve início a fase presencial do Curso Técnico de Segurança Pública da Brigada Militar. Ao todo, 72 Policiais Militares (PMs), de diferentes unidades da BM, estão participando do curso. Do total, 18 PMs são do efetivo do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), sendo três do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) e os outros 15, do 2º Batalhão em Áreas Turísticas (BPAT).

O curso, iniciado em agosto (de maneira online), acontece na sede da Escola de Formação e Especialização de Soldados (Esfes) da cidade, com previsão de término no final de dezembro, quando os alunos ascenderão ao cargo de sargento.

Foto: BM

