PMs do Litoral se formam como capitães

Foi realizada na manhã do último sábado (9), na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre, a cerimônia de formatura do Curso Superior de Polícia Militar. Estiveram presentes o governador Ranolfo Vieira Júnior; o secretário da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa (paraninfo da turma); o Comandante-Geral da BM, Claudio dos Santos Feoli; entre outras autoridades militares e civis.

O ato marcou a conclusão da maior turma do Curso já formada na história da Brigada Militar (BM), a qual recebeu o nome de “Turma Bicentenário da Independência”. Ao todo, foram formados 141 novos capitães, sendo 115 homens e 26 mulheres. Desses, cerca de 40% dos novos capitães já pertenciam aos quadros da BM em outros postos e graduações (soldados, sargentos e tenentes).

Os cadetes iniciaram o curso em 12 de abril de 2021, com 2.425 horas-aulas e 59 disciplinas, entre as quais técnicas de policiamento, defesa pessoal, saúde física policial militar, direito penal militar e processo penal militar, estágio administrativo e operacional. O período de adaptação à vida policial militar; atos de transição, como o recebimento das barras de cada um dos ciclos de formação; emprego contínuo no policiamento ostensivo; guardas de honra; atividades de campanha; ações de responsabilidade social (como mutirões de doação de sangue, campanhas beneficentes e atividades junto a comunidades em vulnerabilidade); e jogos internos do corpo de alunos foram atividades que completaram a formação dos futuros capitães.

Durante a formatura, os cadetes devolverão à Academia de Polícia Militar o Espadim Tiradentes, objeto que os acompanhou durante o período de formação e que, agora, será substituído pela espada, símbolo do oficialato da BM, entregue no ato solene por seus padrinhos e madrinhas.

Entre os formandos, está o Policial Militar (PM) Derci Fabiano Rocha Dutra, que atuava no 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM). O capitão atuou como comandante do Pelotão de Balneário Pinhal, enquanto era tenente. Outros quatro agentes que se formaram como capitães são naturais do Litoral Norte: as osorienses Mariana Oliveira dos Santos e Toranaga Matos Hoffmann e as PMs de Tramandaí Morgana Pereira e Thaires Costa Selister.

